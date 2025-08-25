Se suma un nuevo nombre: los candidatos que siguen en carrera para asumir la banca de Colo Colo

Colo Colo atraviesa días claves para definir a su nuevo técnico tras la salida de Jorge Almirón. De momento, Hugo González y Luis Pérez están a cargo del equipo de manera interina, pero en Blanco y Negro esperan tener lo antes posible al reemplazante del estratega argentino en Macul.

Por lo mismo, la Comisión Fútbol de los albos fijó una importante reunión para esta tarde en el Estadio Monumental, donde el director deportivo Daniel Morón deberá exponer y presentar a las diferentes opciones de entrenadores que rondan en el “Cacique”.

Entre los candidatos, ya hay uno descartado. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien recientemente dejó Fortaleza y asumió la banca del Santos de Brasil. El técnico trasandino era uno de los favoritos de Aníbal Mosa, pero finalmente no llegará a Pedrero.

Los otros nombres que siguen en la mesa son los de Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Pablo “Vitamina” Sánchez, quien seduce particularmente al bloque opositor asociado a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle por sus campañas realizadas en Everton, Palestino y Liga de Quito.

Pero es listado no acaba ahí. Otra alternativa que maneja la dirigencia de los albos es Pablo Repetto, entrenador uruguayo de 51 años y que ha tenido una importante carrera como DT en Sudamérica, al mando de clubes como Independiente del Valle (Ecuador), Olimpia (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Atlético Nacional (Colombia).

Eso sí, el técnico charrúa no convenció en su último paso por el cuadro colombiano durante 2024, periodo en que acabó el torneo de Apertura de aquel país en el duodécimo lugar y en el Finalización de ese mismo año fue despedido tras siete partidos. Solo dirigió 17 encuentros, con ocho triunfos, cinco derrotas y cuatro empates.