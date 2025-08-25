Presidente Boric condena ataque fatal en La Araucanía: “Se está investigando para evaluar si es necesario ampliar o modificar la querella”

El Presidente Gabriel Boric se refirió con dureza al brutal atentado ocurrido en la región de La Araucanía, que dejó como saldo la muerte de un trabajador de una empresa forestal.

Durante un comité de Seguridad Pública con vecinos y vecinas de Lo Prado, el Mandatario expresó sus condolencias a la familia y colegas de la víctima, calificando el hecho como “brutal e inaceptable” y subrayando que la pérdida “nos duele como país”.

En esa línea, el Presidente Boric abordó la querella por homicidio que ya había adelantado el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, y señaló que se evaluará si es necesario ampliar o modificar el carácter de la acción legal.

“Tengan la certeza quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”, afirmó, recordando casos previos donde se logró la captura de responsables de graves delitos.

El Presidente enfatizó que Chile no permitirá que la violencia, el delito o el narcotráfico alteren la paz ciudadana. “Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. No hay impunidad. Los vamos a encontrar y los vamos a juzgar”, aseguró.

El ataque, que afectó a guardias forestales en Victoria, ha sido catalogado por autoridades y empresas como un atentado, y representa un nuevo episodio de violencia en la macrozona sur, donde el Gobierno mantiene activa la coordinación de medidas de seguridad y persecución judicial de los responsables.