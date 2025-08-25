;

Trabajador de 32 años fallece en accidente dentro de planta Minera Guanaco en Taltal

Autoridades iniciaron indagatorias y remarcaron la necesidad de priorizar medidas preventivas en las labores extractivas de la región.

Martín Neut

Minera Guanaco

Minera Guanaco / Agenia UNO

Un trabajador de 32 años murió este lunes en un accidente registrado en la planta de procesos de Minera Guanaco, en Taltal, región de Antofagasta.

La víctima, que se desempeñaba como capataz de la empresa contratista Termomec, realizaba labores de reparación en una de las placas de un filtro cuando fue aprisionado por la maquinaria.

Hasta el lugar llegó personal de Sernageomin para fiscalizar la faena y aplicar medidas administrativas, mientras que la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer lo ocurrido.

El seremi de Minería, Luis Ayala, lamentó lo sucedido y enfatizó que “la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario y vital en cada jornada laboral y que ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas”.

Agregó además que continuarán trabajando con sindicatos y empresas para “fortalecer una cultura de seguridad, que permita prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”.

