;

“Será muy fácil para ciertos países, para otros más complicado”: Trump adelanta medidas de visado para fanáticos que quieran ir al Mundial 2026

Kristi Noem aseguró revisiones rápidas y seguras para los visitantes.

Martín Neut

“Será muy fácil para ciertos países, para otros más complicado”: Trump adelanta medidas de visado para fanáticos que quieran ir al Mundial 2026

“Será muy fácil para ciertos países, para otros más complicado”: Trump adelanta medidas de visado para fanáticos que quieran ir al Mundial 2026 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los fanáticos del Mundial 2026 tendrán un acceso más ágil a visas, aunque advirtió diferencias según el origen.

“Para ciertos países será muy, muy fácil, y para otros, obviamente, será un poco más complicado”, afirmó desde la Casa Blanca.

Revisa también:

ADN

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que habrá un proceso especial para los solicitantes. “Tenemos un proceso establecido que implementaremos para aprobar las visas. Todos serán verificados minuciosamente, pero serán bienvenidos a este país”, explicó según CNN.

“Será rápido y estamos entusiasmados de que vengan. Así que espero que en todo el mundo la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de recibir a sus familias para que disfruten de este evento”, aseguró Noem.

Kennedy Center

Trump confirmó además que el sorteo de la Copa Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

“Es un gran honor traer este evento global, a este grupo increíble de personas y a estos atletas extraordinarios al centro cultural de la capital de nuestra nación”, destacó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Trump el primer boleto para la final y subrayó la magnitud del torneo: “Esto será absolutamente fantástico, el evento más grande de la historia. Y todo comenzará aquí en Washington, en el Kennedy Center, o el Trump Kennedy Center”, dijo entre risas.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad