“Será muy fácil para ciertos países, para otros más complicado”: Trump adelanta medidas de visado para fanáticos que quieran ir al Mundial 2026 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los fanáticos del Mundial 2026 tendrán un acceso más ágil a visas, aunque advirtió diferencias según el origen.

“Para ciertos países será muy, muy fácil, y para otros, obviamente, será un poco más complicado”, afirmó desde la Casa Blanca.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que habrá un proceso especial para los solicitantes. “Tenemos un proceso establecido que implementaremos para aprobar las visas. Todos serán verificados minuciosamente, pero serán bienvenidos a este país”, explicó según CNN.

“Será rápido y estamos entusiasmados de que vengan. Así que espero que en todo el mundo la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de recibir a sus familias para que disfruten de este evento”, aseguró Noem.

Kennedy Center

Trump confirmó además que el sorteo de la Copa Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

“Es un gran honor traer este evento global, a este grupo increíble de personas y a estos atletas extraordinarios al centro cultural de la capital de nuestra nación”, destacó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Trump el primer boleto para la final y subrayó la magnitud del torneo: “Esto será absolutamente fantástico, el evento más grande de la historia. Y todo comenzará aquí en Washington, en el Kennedy Center, o el Trump Kennedy Center”, dijo entre risas.