Maripán es testigo desde la banca de la goleada sufrida por Torino en su debut por la Serie A 2025-2026 / Pier Marco Tacca

Guillermo Maripán había sido una de las piezas defensivas clave de la temporada pasada en el Torino.

Sin embargo, para el estreno del “Toro” en la edición 2025-2026 de la Serie A, el central chileno fue suplente, con el marroquí Adam Masina ocupando su lugar.

El estreno no era nada sencillo, pues visitaron al Inter de Milán, aunque la apuesta no le resultó al DT, Marco Baroni.

Apenas corrían 18 minutos cuando Alessandro Bastoni abrió la cuenta en favor de los “neroazzurros”.

¡QUÉ GOL! Bastoni ganó de cabeza y marcó el 1-0 de Inter vs. Torino por la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IWWhECRTuC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

A los 36 minutos, Marcos Thuram amplió la ventaja, mientras que a los 52 minutos, Lautaro Martínez sacó provecho de una falla en la zaga visitante para el 3-0.

EL OLFATO GOLEADOR DEL TORO: Lautaro Martínez estuvo atento al error defensivo y marcó el 3-0 de Inter vs. Torino.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VNmxsArA17 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

Marcos Thuram selló su doblete a los 62 minutos y Ange-Yoan Bonny completó el 5-0 contra el equipo de Guillermo Maripán, que podría tener revancha la próxima fecha de la Serie A, cuando debuten en casa ante la Fiorentina el 31 de agosto.