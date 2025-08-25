VIDEOS. Maripán es testigo desde la banca de la goleada sufrida por Torino en su debut por la Serie A 2025-2026
El central fue suplente en la inapelable caída de su equipo a manos del Inter de Milán.
Guillermo Maripán había sido una de las piezas defensivas clave de la temporada pasada en el Torino.
Sin embargo, para el estreno del “Toro” en la edición 2025-2026 de la Serie A, el central chileno fue suplente, con el marroquí Adam Masina ocupando su lugar.
Revisa también:
El estreno no era nada sencillo, pues visitaron al Inter de Milán, aunque la apuesta no le resultó al DT, Marco Baroni.
Apenas corrían 18 minutos cuando Alessandro Bastoni abrió la cuenta en favor de los “neroazzurros”.
A los 36 minutos, Marcos Thuram amplió la ventaja, mientras que a los 52 minutos, Lautaro Martínez sacó provecho de una falla en la zaga visitante para el 3-0.
Marcos Thuram selló su doblete a los 62 minutos y Ange-Yoan Bonny completó el 5-0 contra el equipo de Guillermo Maripán, que podría tener revancha la próxima fecha de la Serie A, cuando debuten en casa ante la Fiorentina el 31 de agosto.