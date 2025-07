Guillermo Maripán desmenuza su paso por tres de las máximas ligas de Europa: “Tienes que saber adaptarte en tu mente y cuerpo”

En un momento de “horas bajas” en torno a la presencia de jugadores chilenos en Europa, hay un futbolista que ha sido más que regular.

Hablamos de Guillermo Maripán, que ya completó ocho años compitiendo en el “Viejo Continente”, con una última temporada en Italia que le valió el premio al mejor jugador de la temporada en el Torino.

“Han sido años de mucho aprendizaje, sacrificio, esfuerzo. Para mí, representar a Chile en las ligas europeas es un honor. Este último reconocimiento llega en un momento muy bueno para mí y mi carrera, Italia es la cuna de los defensores”, planteó en diálogo con ADN Deportes, aprovechando sus días de descanso en el país.

“El trabajo, la buena actitud y el respeto siempre te llevan a cosas positivas. Cuando no he tenido muchos minutos me mantengo entrenando, en buena relación con mis compañeros, esperando la oportunidad para, cuando toque, tomarla con convicción y determinación”, comentó, valorando su capacidad de haber jugado en España (Alavés), Francia (Mónaco) e Italia (Torino).

“Las tres ligas tienen características diferentes, tienes que saber adaptarte en tu mente y cuerpo, a lo que te pide el entrenador y las condiciones del rival. Cuando llegué a España tuve que trabajar mucho físicamente para alcanzar un buen nivel en velocidad y explosión. En Mónaco fue diferente, con jugadores más rápidos y explosivos, con más espacio a nivel defensivo. Ya en Italia es un fútbol más táctico, físico, de no cometer errores, estar en un buen posicionamiento, sobre todo ante delanteros rápidos y fuertes”, reflexionó.

La escasez de chilenos en Europa

En el diálogo con ADN Deportes, Guillermo Maripán apuntó a la necesidad de que más jugadores nacionales estén en el “Viejo Continente”.

“Se están explotando otros mercados. En algún momento fue México. Ahora hay varios en Argentina, Brasil. Me encantaría que hubiera más chilenos en Europa, espero que seamos muchos más allá. El fútbol europeo te puede aportar mucho y sirve a nivel de selección”, comentó, planteando que Thomas Gillier, que irá a Bologna; o Lucas Cepeda, que suena en Italia, están preparados para jugar al otro lado del charco.

“Siempre he confiado en mis compañeros, por algo están en la selección, que no es para cualquiera. Tienen la calidad para jugar en Europa”, comentó, abordando también cómo su paso por el fútbol en España, Francia e Italia no ha tenido el correlato esperado en La Roja.

“He tenido momentos buenos y no tan buenos en la selección. Hoy en día me siento muy bien. Estoy tranquilo por ese lado, independiente del ruido externo. Hoy en día el jugador está expuesto a las redes sociales, hace un par de años trabajé con un coach mental, tengo mis herramientas para que eso no me afecte”, reconoció Guillermo Maripán.