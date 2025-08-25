Luto en el stand up: asesinan a reconocido comediante en medio de tiroteo en Estados Unidos

En los últimos días, trascendió la muerte de un reconocido comediante de stand up, habitual en los escenarios de los bares más destacados de América.

En concreto, el humorista Reggie Carroll , de 52 años, fue asesinado tras un tiroteo ocurrido en la ciudad de Southaven, Mississippi.

La noticia fue confirmada por medios de espectáculo como TMZ y People, y por el Departamento de Policía de Southaven, que informó que el hecho se produjo el 20 de agosto en la zona de Burton Lane.

“Los agentes localizaron a un hombre con heridas de bala. Junto al personal médico le practicaron técnicas de salvamento, pero falleció a causa de las heridas”, señalaron en un comunicado.

Carroll, conocido por sus giras de stand up a lo largo de Estados Unidos, también tuvo participaciones televisivas en programas como Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy, The Parkers y Rent & Go, según consigna IMDB.