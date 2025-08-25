Nuevo ataque afecta a la prensa: Cuatro periodistas mueren tras ofensiva israelí contra hospital en Gaza

Un nuevo episodio de violencia golpeó al periodismo internacional en la Franja de Gaza. Al menos 20 personas, entre ellas cuatro reporteros de medios internacionales, murieron este lunes tras un ataque israelí contra el Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, al sur del enclave palestino.

Las víctimas fueron identificadas como Hossam al Masri, camarógrafo de Reuters; Mohammed Salama, fotógrafo de Al Jazeera; Mariam Abu Daqa, colaboradora de Associated Press; y Moaz Abu Taha, reportero de NBC.

GAZA CITY, GAZA - AUGUST 25: Residents launch search and rescue efforts to locate those trapped under the rubble after an Israeli strike targeted a building belonging to the Kaheel family in the Al-Karama neighborhood of Gaza City, Gaza, on August 25, 2025. Several people were reported killed and injured. The building was destroyed in the attack, and nearby structures also sustained damage. (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

Se encontraban trabajando en la azotea y accesos del complejo médico, una de las pocas zonas con acceso a electricidad e internet en medio de la devastación.

El Ministerio de Sanidad gazatí denunció que el bombardeo se produjo en dos tiempos: primero impactando en el cuarto piso del hospital y luego contra el área donde llegaron ambulancias y rescatistas. “Entre los fallecidos hay pacientes, personal médico, periodistas y miembros de defensa civil”, señalaron, según lo recogido por El País.

El ejército israelí reconoció el ataque y aseguró que abrirá una investigación. En un comunicado afirmó que “no dirige ataques contra periodistas” y que “lamenta cualquier daño a personas no implicadas”.

Sin embargo, la cifra de comunicadores asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 asciende a 244, según las autoridades de Gaza, lo que convierte a este conflicto en uno de los más mortíferos para la prensa en décadas, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El bombardeo ocurre apenas dos semanas después de que otros cinco reporteros murieran en las inmediaciones del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza. Organizaciones internacionales han reiterado su alarma ante la magnitud de los ataques contra trabajadores de la comunicación.

A la tragedia se suma la crisis humanitaria: la hambruna ya ha provocado la muerte de 300 personas en Gaza, entre ellas 117 niños, según datos oficiales. Solo en las últimas 24 horas, 11 personas fallecieron por desnutrición.