“Hice stand up comedy”: Eladio Carrión recuerda sus orígenes previo a su show en el Festival de Viña 2025

El rapero y cantante Eladio Carrión fue el invitado estelar en Viva Viña de Mega, donde habló sobre su próxima presentación este viernes 28 en el Festival de Viña del Mar 2025 en la llamada “Noche Urbana”.

El artista, reconocido en la escena del trap y reggaetón, ha construido una sólida carrera musical, pero su historia tiene varias facetas inesperadas que compartió en la entrevista.

Para Carrión, estar en el escenario de la Quinta Vergara es un objetivo cumplido. “Yo siempre quise venir pa acá (...) Este es uno de los lugares que uno realmente quiere tocar”, confesó.

Asimismo, destacó que ahora vive “la misma vibra que sentí cuando vine por primera vez en 2018, mucho amor, mucho respeto, mucha energía. Cada vez que he llegado lo he sentido más y más y más grande (...) Tengo mucho amor y respeto al público chileno”.

Los orígenes del cantante puertorriqueño

En el programa, en conversación con Francisca García- Huidobro, el artista del género urbano también confirmó que en un comienzo fue nadador profesional y que después se dedicó a ser humorista. “Hice stand up también”, comentó.

Luego, el cantante agregó: “Tuve muchas etapas muy lindas en mi carrera. Cada logro lo disfruté un montón. Me moldearon en lo que soy hoy día, y pues, agradecido de cada etapa”.

Tras ello, Eladio contó: “Yo me crié y nací en Estados Unidos, pero llegué a Puerto Rico a los 10 años. Y desde los 10 años yo estoy ahí y me he quedado ahí siempre”.

En la entrevista, el artista explicó que ha vivido en Kansas (donde nació), en Hawái y en Alaska, además de Puerto Rico.

Sobre su paso del deporte a la música, el cantante comentó: “Fui un muchacho muy curioso. Siempre me ha encantado hacer de todo. Siempre he dicho, estamos aquí solo una vez. Hay que hacer de todo, uno nunca sabe”.