Escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras despliegue militar en el Caribe

Según la Casa Blanca, el movimiento que forma parte de su estrategia contra el narcotráfico, pero Nicolás Maduro lo interpreta como una “agresión directa” destinada a provocar un cambio de régimen.

Nelson Quiroz

Getty Images REFERENCIAL

Getty Images REFERENCIAL / SOPA Images

La crisis entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto de tensión tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas, una acción que la Casa Blanca enmarca en su ofensiva contra el narcotráfico, pero que el gobierno de Nicolás Maduro considera un intento de “agresión directa” para forzar un cambio de régimen.

El presidente Donald Trump elevó la presión sobre el mandatario venezolano al ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, calificándolo de “jefe de un cartel de narcoterror”.

Getty Images

Paralelamente, medios norteamericanos han informado que el Pentágono evalúa el envío de hasta 4.000 marines a la región, mientras que Trinidad y Tobago manifestó su disposición a colaborar con Washington en caso de un eventual conflicto entre Venezuela y Guyana.

Maduro respondió con la movilización de millones de milicianos civiles y el refuerzo de operaciones militares en la frontera con Colombia, donde Caracas asegura haber destruido más de diez campamentos de grupos armados vinculados al narcotráfico.

¿Liberación o “invasión inminente”?

En paralelo, la oposición venezolana endureció su discurso. La dirigente María Corina Machado calificó al régimen como “una estructura criminal” que ha expulsado a millones de ciudadanos y se comprometió a convertir a Venezuela en un aliado estratégico de Estados Unidos “una vez liberado el país”.

Analistas internacionales consideran improbable una invasión inminente, interpretando el despliegue como parte de una estrategia de presión psicológica y política. Sin embargo, reconocen que la situación reaviva temores en la región, especialmente por la disputa territorial con Guyana y el creciente involucramiento de actores externos.

