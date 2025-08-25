;

VIDEOS. Liverpool suma su segunda victoria en la Premier League gracias a un debutante de 16 años

Rio Ngumoha fue el héroe en el triunfo agónico sobre Newcastle.

Carlos Madariaga

Liverpool suma su segunda victoria en la Premier League gracias a un debutante de 16 años

En el partido que cerró la segunda fecha de la Premier League, Liverpool protagonizó un partidazo ante Newcastle.

El vigente campeón inglés pegó primero en su visita a St. James’s Park y abrió la cuenta con tanto de Ryan Gravenberch a los 35 minutos.

La situación se puso mejor para los de Arne Slot luego que Anthony Gordon fue expulsado en los descuentos del primer lapso.

En el arranque del complemento, Hugo Ekitike puso el 2-0 que parecía definitivo en favor de Liverpool.

Sin embargo, Newcastle no dio su brazo a torcer y pese a jugar todo el segundo tiempo con un jugador menos, igualó el marcador con los tantos de Bruno Guimaraes a los 57 minutos y de William Osula a los 88 minutos.

Aun así, cuando todo estaba para el empate entre ambos equipos, un héroe inesperado salvó a Liverpool.

Se trata de Rio Ngumoha, delantero que hizo su debut en la Premier League con 16 años y 351 días.

Todo un récord de precocidad que se sentenció con una espectacular definición en el décimo minuto de descuento para el 3-2 en favor de Liverpool.

