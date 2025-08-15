VIDEOS. Liverpool sufre, pero inicia con éxito la defensa de su título en la Premier League
Los “Reds” fueron los encargados de iniciar la temporada 2025-2026, imponiéndose en un batallado encuentro ante Bournemouth.
Este viernes comenzó la temporada 2025-2026 de la Premier League con un partido a la altura de la que, para muchos, es la mejor liga del mundo.
En Anfield, con una serie de homenajes al fallecido Diogo Jota, Liverpool vivió un sufrido debut para iniciar la defensa de su título ante un muy combativo Bournemouth.
El francés Hugo Ekitike, flamante refuerzo de los “Reds”, fue quien anotó el primer gol de la temporada al minuto 37.
A los 49 minutos, Cody Gakpo parecía dejar todo sentenciado con el 2-0 para Liverpool.
Sin embargo, Bournemouth se las arregló para aprovechar las desinteligencias defensivas de los locales y llegó al empate con un doblete de Antoine Semenyo a los 64 y 76 minutos.
Luego de ello, Liverpool se volcó al arco rival y encontró premio a su insistencia a los 87 minutos, con una volea del italiano Federico Chiesa.
Ya con el Bournemouth entregado en busca del empate, apareció el gran referente de Liverpool, Mohamed Salah, para sentenciar el 4-2 en Anfield.