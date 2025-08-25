;

Conmebol implementará nueva regla para los árbitros en sus competiciones: ya se aplica en Chile

A partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, los jueces deberán explicar a todo el estadio las decisiones tras las revisiones del VAR.

Como si la barbarie ocurrida en Avellaneda no hubiese sucedido, la Conmebol continuó disputando sus partidos de Copa Libertadores y Sudamericana.

En ambas competiciones, y a la espera de lo que suceda con el duelo entre Universidad de Chile e Independiente, ya se conocen a los cuartofinalistas.

Para ambas copas, en la ronda de los ocho mejores se implementará una nueva regla para los árbitros y el VAR, la cual ya se ha aplicado en nuestro país.

Tal como lo confirmó la Conmebol, a partir de los cuartos de final los jueces deberán explicar a través del altoparlante las decisiones que tomen luego de revisar jugadas con el videoarbitraje.

Así quedaron los cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores

  • Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
  • São Paulo vs. Liga de Quito
  • River Plate vs. Palmeiras
  • Vélez Sarsfield vs. Racing de Avellaneda

Copa Sudamericana

  • Lanús vs. Fluminense
  • Bolívar vs. Atlético Mineiro
  • Independiente del Valle vs. Once Caldas
  • Alianza Lima vs. A definir

