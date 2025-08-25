Conmebol implementará nueva regla para los árbitros en sus competiciones: ya se aplica en Chile

Como si la barbarie ocurrida en Avellaneda no hubiese sucedido, la Conmebol continuó disputando sus partidos de Copa Libertadores y Sudamericana.

En ambas competiciones, y a la espera de lo que suceda con el duelo entre Universidad de Chile e Independiente, ya se conocen a los cuartofinalistas.

Para ambas copas, en la ronda de los ocho mejores se implementará una nueva regla para los árbitros y el VAR, la cual ya se ha aplicado en nuestro país.

Tal como lo confirmó la Conmebol, a partir de los cuartos de final los jueces deberán explicar a través del altoparlante las decisiones que tomen luego de revisar jugadas con el videoarbitraje.

Así quedaron los cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

São Paulo vs. Liga de Quito

vs. River Plate vs. Palmeiras

vs. Palmeiras Vélez Sarsfield vs. Racing de Avellaneda

Copa Sudamericana