Conmebol implementará nueva regla para los árbitros en sus competiciones: ya se aplica en Chile
A partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, los jueces deberán explicar a todo el estadio las decisiones tras las revisiones del VAR.
Como si la barbarie ocurrida en Avellaneda no hubiese sucedido, la Conmebol continuó disputando sus partidos de Copa Libertadores y Sudamericana.
En ambas competiciones, y a la espera de lo que suceda con el duelo entre Universidad de Chile e Independiente, ya se conocen a los cuartofinalistas.
Para ambas copas, en la ronda de los ocho mejores se implementará una nueva regla para los árbitros y el VAR, la cual ya se ha aplicado en nuestro país.
Tal como lo confirmó la Conmebol, a partir de los cuartos de final los jueces deberán explicar a través del altoparlante las decisiones que tomen luego de revisar jugadas con el videoarbitraje.
Así quedaron los cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana
Copa Libertadores
- Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
- São Paulo vs. Liga de Quito
- River Plate vs. Palmeiras
- Vélez Sarsfield vs. Racing de Avellaneda
Copa Sudamericana
- Lanús vs. Fluminense
- Bolívar vs. Atlético Mineiro
- Independiente del Valle vs. Once Caldas
- Alianza Lima vs. A definir