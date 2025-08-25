;

La postura crítica de Esteban Valenzuela tras su salida del Gobierno: “Hay una racionalidad política que no la comparto”

El exministro atribuyó su salida de Agricultura a la decisión del FRVS de no sumarse al pacto parlamentario unitario del oficialismo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió públicamente a su salida del Gobierno luego de que el Presidente Gabriel Boric le solicitara la renuncia.

En diálogo con radio Infinita, el ahora exsecretario de Estado explicó que su salida está vinculada con la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de no adherir al pacto parlamentario unitario promovido por los partidos del oficialismo.

ADN

Esteban Valenzuela / Sebastian Beltran Gaete

“Hay una racionalidad política que no la comparto, pero que existe”, señaló Valenzuela, agregando que internamente apoyó la lista unitaria pese a advertir que sería “muy difícil” lograr consenso.

Revisa también

ADN

Según el exministro, su rol en el Gobierno estaba asociado a su experiencia en políticas agrarias y su capacidad de articular acuerdos, como lo hizo en la Comisión de Estado para la Descentralización, donde logró un voto unánime.

El FRVS, junto con Acción Humanista, decidió separarse de la lista única oficialista, lo que generó incomodidad en La Moneda, especialmente porque el Presidente Boric había hecho gestiones personales para consolidar el pacto. La decisión de no sumarse al acuerdo dejó al FRVS fuera de la mesa de negociaciones dentro del gabinete, lo que terminó marcando la salida de Valenzuela de la cartera de Agricultura.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad