La postura crítica de Esteban Valenzuela tras su salida del Gobierno: “Hay una racionalidad política que no la comparto”

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió públicamente a su salida del Gobierno luego de que el Presidente Gabriel Boric le solicitara la renuncia.

En diálogo con radio Infinita, el ahora exsecretario de Estado explicó que su salida está vinculada con la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de no adherir al pacto parlamentario unitario promovido por los partidos del oficialismo.

Esteban Valenzuela / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Hay una racionalidad política que no la comparto, pero que existe”, señaló Valenzuela, agregando que internamente apoyó la lista unitaria pese a advertir que sería “muy difícil” lograr consenso.

Según el exministro, su rol en el Gobierno estaba asociado a su experiencia en políticas agrarias y su capacidad de articular acuerdos, como lo hizo en la Comisión de Estado para la Descentralización, donde logró un voto unánime.

El FRVS, junto con Acción Humanista, decidió separarse de la lista única oficialista, lo que generó incomodidad en La Moneda, especialmente porque el Presidente Boric había hecho gestiones personales para consolidar el pacto. La decisión de no sumarse al acuerdo dejó al FRVS fuera de la mesa de negociaciones dentro del gabinete, lo que terminó marcando la salida de Valenzuela de la cartera de Agricultura.