El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este lunes a las propuestas en materia de seguridad presentadas por los candidatos presidenciales de derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), asegurando que más allá de la retórica electoral, sus planes representan una continuidad de la agenda que ya ha implementado la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado señaló que los llamados a un “gobierno de emergencia” por parte del republicano responden a un recurso retórico propio de campaña.

“Siempre hay que administrarlo con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia, y eso significa un estado de excepción permanente. No me espanto por estas declaraciones, pero me preocupa cuando se explota el miedo como estrategia electoral, porque tiene efectos en la vida cotidiana de las personas”, advirtió.

Respecto a las propuestas concretas, el ministro relativizó su novedad. Matthei ha planteado una inversión histórica de 2.500 millones de dólares en seguridad, mientras Kast propone aumentar el gasto anual en la materia, construir cinco cárceles —tres de ellas de alta seguridad— y habilitar 32.000 nuevas plazas de reclusión, además de reforzar el control fronterizo y expulsar a extranjeros condenados.

En esa línea, el titular de Seguridad Pública sostuvo que muchas de esas medidas ya están en marcha. “En el tema penitenciario, existe un plan de infraestructura que considera nuevas cárceles. Y el presupuesto en seguridad, que cuando asumimos venía a la baja, ha aumentado más de un 15% entre 2022 y 2025. Solo en el plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 mil millones de pesos”, explicó.

A juicio del ministro, las coincidencias son claras: “Si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad. Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno el 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas“.