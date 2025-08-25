;

ADN Hoy. Ministro Cordero y programas de candidatos de derecha: “Son programas de continuidad, no noto diferencias con la agenda del Gobierno del 2022″

En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado señaló que los llamados a un “gobierno de emergencia” por parte del abanderado republicano responden a un recurso retórico propio de campaña.

Nelson Quiroz

Ministro Cordero y acciones post atentados en macrozona sur: &quot;Una querella no es una declaración de prensa, es una herramienta jurídica muy específica&quot;

Ministro Cordero y acciones post atentados en macrozona sur: "Una querella no es una declaración de prensa, es una herramienta jurídica muy específica"

23:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este lunes a las propuestas en materia de seguridad presentadas por los candidatos presidenciales de derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), asegurando que más allá de la retórica electoral, sus planes representan una continuidad de la agenda que ya ha implementado la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado señaló que los llamados a un “gobierno de emergencia” por parte del republicano responden a un recurso retórico propio de campaña.

ADN

ADN

“Siempre hay que administrarlo con cuidado, porque cuando usted llama a la emergencia, llama al derecho de la emergencia, y eso significa un estado de excepción permanente. No me espanto por estas declaraciones, pero me preocupa cuando se explota el miedo como estrategia electoral, porque tiene efectos en la vida cotidiana de las personas”, advirtió.

Revisa también

ADN

Respecto a las propuestas concretas, el ministro relativizó su novedad. Matthei ha planteado una inversión histórica de 2.500 millones de dólares en seguridad, mientras Kast propone aumentar el gasto anual en la materia, construir cinco cárceles —tres de ellas de alta seguridad— y habilitar 32.000 nuevas plazas de reclusión, además de reforzar el control fronterizo y expulsar a extranjeros condenados.

En esa línea, el titular de Seguridad Pública sostuvo que muchas de esas medidas ya están en marcha. “En el tema penitenciario, existe un plan de infraestructura que considera nuevas cárceles. Y el presupuesto en seguridad, que cuando asumimos venía a la baja, ha aumentado más de un 15% entre 2022 y 2025. Solo en el plan contra el crimen organizado se han destinado más de 241 mil millones de pesos”, explicó.

A juicio del ministro, las coincidencias son claras: “Si yo saco la retórica de eso, son programas de continuidad. Yo no noto ninguna diferencia de la agenda que ha planteado el gobierno el 2022 y cómo la ha proyectado hacia adelante con esas propuestas“.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad