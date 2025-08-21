Esteban Valenzuela y su salida de ministerio de Agricultura: “A veces entre los amigos hay momentos de alta y baja, lo importante es perseverar”

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a su salida del gabinete asegurando que no responde a un quiebre personal con el Presidente Gabriel Boric, sino a dinámicas propias de las coaliciones.

“No hay un actor. Son distintos actores que pueden tener algunas brechas de construcción. Creo que hay procesos estructurales que son legítimos. Es parte del cuidado que tienen que tener las coaliciones”, afirmó.

Valenzuela subrayó que: “el Presidente Boric siempre estuvo firme apoyando a su ministro de Agricultura y eso se valora enormemente”, dijo, agregando que el Gobierno ha cumplido con compromisos relevantes en materia social y rural.

“Miren la alegría que nos da a nosotros, miles de millones de pesos para que tenga conectividad rural”, destacó.

“Perseverar en el trabajo”

Respecto de los beneficios para el sector agrícola, el exministro sostuvo que “si hay un sector social que ha sido beneficiado con la reforma previsional que el ministro Marcel y la ministra Jara sacaron adelante, es el mundo agrícola”.

En cuanto a su futuro, Valenzuela recalcó que no depende de la política para su vida profesional. “Yo soy militante de la Federación Regionalista Verde Social y docente (…) nunca he vivido de la política. Y desde el lunes vuelvo a trabajar en la Universidad de Concepción, en desarrollo territorial”, señaló.

Finalmente, llamó a mantener la cohesión en el oficialismo pese a los roces internos: “A veces entre los amigos y las coaliciones hay momentos de alta y baja, y lo importante es perseverar en el trabajo”.