;

Exconvencional Bernardo Fontaine ingresa al equipo de José Antonio Kast

El economista se sumó a la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención Constitucional en 2022, de la que formó parte.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Agencia UNO | Bernardo Fontaine

Agencia UNO | Bernardo Fontaine / FRANCISCO PAREDES

Este lunes se confirmó oficialmente el ingreso del exconvencional Bernardo Fontaine al equipo del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El republicano anunció la noticia a través de un video compartido en redes sociales. En la pieza audiovisual, el propio economista afirma que ya está trabajando en la campaña.

ADN

Agencia UNO | José Antonio Kast / Diego Martin

“No hay tiempo que perder, el cambio comienza ahora y yo ya estoy trabajando. Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno”, dice Bernardo Fontaine.

¿Quién es Bernardo Fontaine?

Bernardo Fontaine es ingeniero Comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si bien no milita en ningún partido, ha estado ligado a la derecha como independiente.

Revisa también

ADN

En mayo de 2021, fue electo convencional, siendo independiente con cupo de RN. Luego, fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención en 2022.

En las últimas horas desmintió a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien expresó su rechazo al programa de Kast, pues este plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

Ante esto, el economista calificó de “falso” los dichos de la exministra. “‘Chao préstamo’ mantiene los aumentos de pensión de la reforma”, dijo. Sin embargo, el senador Luciano Cruz-Coke apuntó contra el exconvencional: “Pero por favor Bernardo Fontaine. Si la idea del préstamo ¡se te ocurrió a ti!”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad