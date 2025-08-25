Exconvencional Bernardo Fontaine ingresa al equipo de José Antonio Kast
El economista se sumó a la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención Constitucional en 2022, de la que formó parte.
Este lunes se confirmó oficialmente el ingreso del exconvencional Bernardo Fontaine al equipo del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.
El republicano anunció la noticia a través de un video compartido en redes sociales. En la pieza audiovisual, el propio economista afirma que ya está trabajando en la campaña.
“No hay tiempo que perder, el cambio comienza ahora y yo ya estoy trabajando. Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno”, dice Bernardo Fontaine.
¿Quién es Bernardo Fontaine?
Bernardo Fontaine es ingeniero Comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si bien no milita en ningún partido, ha estado ligado a la derecha como independiente.
Revisa también
En mayo de 2021, fue electo convencional, siendo independiente con cupo de RN. Luego, fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención en 2022.
En las últimas horas desmintió a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien expresó su rechazo al programa de Kast, pues este plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.
Ante esto, el economista calificó de “falso” los dichos de la exministra. “‘Chao préstamo’ mantiene los aumentos de pensión de la reforma”, dijo. Sin embargo, el senador Luciano Cruz-Coke apuntó contra el exconvencional: “Pero por favor Bernardo Fontaine. Si la idea del préstamo ¡se te ocurrió a ti!”.