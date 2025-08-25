Exconvencional Bernardo Fontaine ingresa al equipo de José Antonio Kast

Este lunes se confirmó oficialmente el ingreso del exconvencional Bernardo Fontaine al equipo del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El republicano anunció la noticia a través de un video compartido en redes sociales. En la pieza audiovisual, el propio economista afirma que ya está trabajando en la campaña.

“No hay tiempo que perder, el cambio comienza ahora y yo ya estoy trabajando. Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno”, dice Bernardo Fontaine.

¿Quién es Bernardo Fontaine?

Bernardo Fontaine es ingeniero Comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si bien no milita en ningún partido, ha estado ligado a la derecha como independiente .

En mayo de 2021, fue electo convencional, siendo independiente con cupo de RN. Luego, fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención en 2022.

En las últimas horas desmintió a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien expresó su rechazo al programa de Kast , pues este plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

Cuando José Antonio Kast trata de descalificarme lo único que hace es esconder su propio programa. Entre más explica, más evidente se vuelve: lo que realmente busca es impedir que las pensiones suban desde enero para miles de jubilados y jubiladas que llevan más 10 años esperando… pic.twitter.com/NhXIZpF7kq — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 22, 2025

Ante esto, el economista calificó de “falso” los dichos de la exministra. “‘Chao préstamo’ mantiene los aumentos de pensión de la reforma”, dijo. Sin embargo, el senador Luciano Cruz-Coke apuntó contra el exconvencional: “Pero por favor Bernardo Fontaine. Si la idea del préstamo ¡se te ocurrió a ti!”.

Falso. “Chao préstamo” mantiene los aumentos de pensión de la reforma. Reemplaza el préstamos forzoso de los trabajadores al Estado por bonos emitidos por Estado. Así suben las pensiones y ganan los cotizantesTodo el 6% irá a cuentas individuales de trabajadores @conmiplataNO https://t.co/wa8UxrZhvz — Bernardo Fontaine (@berfontaine) August 24, 2025