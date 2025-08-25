AUDIO. Viejo conocido: este es el DT que corre con ventaja para asumir en Colo Colo
Según información de ADN Deportes, el entrenador genera consenso en gran parte del directorio.
La principal opción para asumir el banco de Colo Colo
Durante la jornada de este lunes, la Comisión de Fútbol de Colo Colo se reunió en la Casa Alba para comenzar a plantear los primeros nombres para asumir la banca del “Cacique”.
Tal como confirmó Aníbal Mosa, se espera que el próximo entrenador de los albos se defina este miércoles y que comience a trabajar luego del Superclásico de este domingo.
Según información de ADN Deportes, el técnico que corre con ventaja para reemplazar a Jorge Almirón es Gustavo Quinteros, quien se encuentra sin club tras ser destituido en Gremio de Brasil.
Quien ya dirigió al “Popular” entre 2020 y 2023, sería el nombre que más consenso suma dentro del directorio y, para Aníbal Mosa, es una opción coherente para lo que necesita Colo Colo.
Más abajo en la consideración y de los candidatos que se conversaron hoy, aparecen Pablo “Vitamina” Sánchez, Pablo Guede y, más atrás, Gerardo “Tata” Martino.