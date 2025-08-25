El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la jornada de este lunes, la Comisión de Fútbol de Colo Colo se reunió en la Casa Alba para comenzar a plantear los primeros nombres para asumir la banca del “Cacique”.

Tal como confirmó Aníbal Mosa, se espera que el próximo entrenador de los albos se defina este miércoles y que comience a trabajar luego del Superclásico de este domingo.

Según información de ADN Deportes, el técnico que corre con ventaja para reemplazar a Jorge Almirón es Gustavo Quinteros, quien se encuentra sin club tras ser destituido en Gremio de Brasil.

Quien ya dirigió al “Popular” entre 2020 y 2023, sería el nombre que más consenso suma dentro del directorio y, para Aníbal Mosa, es una opción coherente para lo que necesita Colo Colo.

Más abajo en la consideración y de los candidatos que se conversaron hoy, aparecen Pablo “Vitamina” Sánchez, Pablo Guede y, más atrás, Gerardo “Tata” Martino.