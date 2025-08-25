;

AUDIO. Viejo conocido: este es el DT que corre con ventaja para asumir en Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el entrenador genera consenso en gran parte del directorio.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

La principal opción para asumir el banco de Colo Colo

La principal opción para asumir el banco de Colo Colo

01:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la jornada de este lunes, la Comisión de Fútbol de Colo Colo se reunió en la Casa Alba para comenzar a plantear los primeros nombres para asumir la banca del “Cacique”.

Tal como confirmó Aníbal Mosa, se espera que el próximo entrenador de los albos se defina este miércoles y que comience a trabajar luego del Superclásico de este domingo.

Según información de ADN Deportes, el técnico que corre con ventaja para reemplazar a Jorge Almirón es Gustavo Quinteros, quien se encuentra sin club tras ser destituido en Gremio de Brasil.

Revisa también:

ADN

Quien ya dirigió al “Popular” entre 2020 y 2023, sería el nombre que más consenso suma dentro del directorio y, para Aníbal Mosa, es una opción coherente para lo que necesita Colo Colo.

Más abajo en la consideración y de los candidatos que se conversaron hoy, aparecen Pablo “Vitamina” Sánchez, Pablo Guede y, más atrás, Gerardo “Tata” Martino.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad