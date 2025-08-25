Azul Azul presenta denuncia ante la justicia argentina por acciones contra hinchas de la U en Avellaneda / AGENCIA UNO

La U de Chile mantiene su presión en Argentina hacia Independiente luego de la serie de incidentes que dejaron a más de 100 hinchas detenidos y varios lesionados por las agresiones sufridas el pasado jueves en el Estadio Libertadores de América.

Al respecto, Azul Azul, a través de su presidente, Michael Clark; el director José Ramón Correa; y el abogado del club, Jorge Arredondo, se apersonaron ante la Fiscalía Provincial de Buenos Aires este lunes.

Todo con tal de interponer una denuncia judicial contra todas las víctimas, ya sea los agredidos dentro y fuera del estadio, así como los que sufrieron actos de violencia mientras estaban detenidos.

Junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la U para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos, ahora dependerá de la justicia trasandina instruir investigaciones para determinar a los responsables y aplicar las sanciones.

Según información de ADN Deportes, los dirigentes de Azul Azul aprovecharán la tarde de este lunes para visitar a los dos hinchas de la U de Chile que permanecen internados, pero que deberían ser dados de alta hoy o mañana.