;

Azul Azul presenta denuncia ante la justicia argentina por acciones contra hinchas de la U en Avellaneda

Con este trámite, los organismos trasandinos deberán investigar para determinar a los responsables por heridas y maltratos a los fanáticos del club en el cancelado encuentro con Independiente.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Azul Azul presenta denuncia ante la justicia argentina por acciones contra hinchas de la U en Avellaneda

Azul Azul presenta denuncia ante la justicia argentina por acciones contra hinchas de la U en Avellaneda / AGENCIA UNO

La U de Chile mantiene su presión en Argentina hacia Independiente luego de la serie de incidentes que dejaron a más de 100 hinchas detenidos y varios lesionados por las agresiones sufridas el pasado jueves en el Estadio Libertadores de América.

Al respecto, Azul Azul, a través de su presidente, Michael Clark; el director José Ramón Correa; y el abogado del club, Jorge Arredondo, se apersonaron ante la Fiscalía Provincial de Buenos Aires este lunes.

Revisa también:

ADN

Todo con tal de interponer una denuncia judicial contra todas las víctimas, ya sea los agredidos dentro y fuera del estadio, así como los que sufrieron actos de violencia mientras estaban detenidos.

Junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la U para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos, ahora dependerá de la justicia trasandina instruir investigaciones para determinar a los responsables y aplicar las sanciones.

Según información de ADN Deportes, los dirigentes de Azul Azul aprovecharán la tarde de este lunes para visitar a los dos hinchas de la U de Chile que permanecen internados, pero que deberían ser dados de alta hoy o mañana.

ADN

El director de Azul Azul, José Ramón Correa; el presidente de la U, Michael Clark; y el abogado Jorge Arredondo.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad