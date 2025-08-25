;

Siguen las malas para Gabriel Suazo: el chileno sigue sin ser inscrito en el Sevilla, que volvió a perder en La Liga

Al club español le restan seis días para inscribir al exlateral de Colo Colo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rene Nijhuis/MB Media

Gabriel Suazo llegó como uno de los grandes nombres en el mercado de fichajes del Sevilla y, en pretemporada, deslumbró a los hinchas con sus actuaciones, pero problemas económicos le han impedido debutar en La Liga de España.

Los “Blanquirrojos” se suman a la lista de clubes que enfrentan dificultades con el fair play financiero, por lo que deben vender jugadores para poder inscribir a sus nuevos fichajes.

ADN

Aunque el chileno llegó al Sánchez Pizjuán junto con sus compañeros para enfrentar al Getafe por la segunda jornada del torneo local, finalmente el cupo liberado por la venta de Loic Badé al Bayer Leverkusen fue utilizado para inscribir a Rubén Vargas.

En el desarrollo del encuentro, las cosas no mejoraron para los sevillanos, que cayeron en casa por 2-1, sufriendo su segunda derrota consecutiva.

El plazo para inscribir jugadores en La Liga vence el domingo 31 de agosto, por lo que Gabriel Suazo deberá seguir esperando para hacer su debut. Uno de los apuntados a salir es Juanlu, quien tiene una oferta del Napoli, lo que podría abrir un cupo para el chileno.

