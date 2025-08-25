Independiente identifica a “25 de los delincuentes” de la barbarie contra la U y anuncia severos castigos: “De por vida”

Independiente confirmó en la noche de este domingo que logró identificar a un grupo de barristas que participaron en la brutal golpiza a hinchas de Universidad de Chile durante el partido del pasado miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda.

A través de un comunicado oficial, el club argentino detalló que “gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo en conjunto con APreViDe, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”.

En ese sentido, el escrito esgrimió que los responsables del ataque “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol".

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, añadieron.

Por último, desde Independiente consignaron que “nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”.