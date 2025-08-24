;

Coquimbo Unido es líder invicto: estos son los tres equipos de mejor y peor rendimiento en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025

En ADN Deportes ponemos el foco a lo que va de la segunda mitad del torneo, lo que entrega interesantes conclusiones.

Carlos Madariaga

Aunque apenas van seis fechas en lo que va de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025, ya es una muestra interesante para ver cómo se han ido adaptando los equipos tras el mercado de fichajes invernal.

A la vista está el impecable nivel de Coquimbo Unido, líder absoluto de la tabla de posiciones y que apenas ha perdido un duelo en la temporada de la Primera División.

Por lo mismo, no es de extrañar que los “piratas” lideren la segunda rueda con una campaña impoluta: 18 puntos de 18 posibles.

Sin embargo, a la hora de armar el podio, hay dos clubes que sorprenden con su regularidad: Huachipato y Ñublense, que completan 13 puntos.

Los dirigidos de Jaime García han ganado cuatro juegos, empataron uno y perdieron otro; mientras que el elenco comandado por Ronald Fuentes tiene un partido menos (tiene un pendiente con la UC), pero acumula cuatro victorias y un empate.

En tanto, el cuadro de peor rendimiento de la segunda rueda no es uno de los que esté en zona de descenso: se trata de Unión La Calera, que apenas ha ganado un punto en seis fechas.

Antepenúltimo en la tabla de la segunda ronda está Deportes La Serena, con solo dos unidades; y seguido de Everton, Deportes Limache, Deportes La Serena y Audax Italiano, que completan cinco puntos (aunque los ruleteros tienen un pendiente con la U).

Y hablando de los “grandes”, el que tiene una segunda rueda de mejor rendimiento es la UC, con 8 puntos, superando a la U de Chile y Colo Colo, que tienen 7 unidades.

La tabla de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025

  1. Coquimbo Unido: 18 pts
  2. Huachipato: 13 pts
  3. Ñublense: 13 pts (-1 partido)
  4. Cobresal: 9 pts (-1 partido)
  5. O’Higgins: 9 pts
  6. Universidad Católica: 8 pts (-1 partido)
  7. Palestino: 8 pts (-1 partido)
  8. Universidad de Chile: 7 pts (-1 partido)
  9. Colo Colo: 7 pts
  10. Unión Española: 7 pts
  11. Everton: 5 pts (-1 partido)
  12. Deportes Limache: 5 pts
  13. Audax Italiano: 5 pts
  14. Deportes Iquique: 5 pts
  15. Deportes La Serena: 2 pts
  16. Unión La Calera: 1 pt

