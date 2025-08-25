;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un juego de la Primera B.

Carlos Madariaga

/ MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Hoy, lunes 25 de agosto, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro se encargará de cerrar la jornada 22 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 25 de agosto arrancará a las 19:00 horas, en el Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota jugará ante Deportes Temuco.

Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

