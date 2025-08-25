Fue bicampeón con Colo Colo y ahora da sus primeros pasos como DT: tiene nuevo club en Argentina
Sebastián “Terremoto” Cejas fue anunciado como nuevo entrenador del club Douglas Haig.
Uno de los futbolistas que no necesitó muchos años para ganarse el cariño de la hinchada de Colo Colo fue Sebastián Cejas.
“Terremoto”, como le decían, solo estuvo un año en el arco del “Cacique”, entre 2006 y 2007, periodo en el que fue bicampeón del Campeonato Nacional, en aquel equipo que se convirtió en el primer tetracampeón del fútbol chileno.
Tras colgar los guantes en 2010, Sebastián Cejas comenzó su carrera en los despachos, llegando a ser director deportivo de Newell’s Old Boys, donde también se desempeñó como entrenador de arqueros.
Ya en 2021 tuvo su primera oportunidad como director técnico en el club Ramón Santamarina, conjunto de la tercera división del balompié argentino.
Hace algunos días, Sebastián Cejas fue anunciado como nuevo DT de Douglas Haig, también perteneciente al ascenso argentino, en lo que será su tercera experiencia como primer entrenador.