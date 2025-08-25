Festival Fútbol Cine lanza su IV versión con foco en la IA, universidades, colegios y comunidades / Cedida

Un conversatorio en la Universidad del Desarrollo dio el puntapié inicial al IV Concurso de Cortometrajes del Festival Fútbol Cine. En la actividad se exhibió el cortometraje ganador de la categoría universitaria 2024 “Córners que claman libertad” de Chloé Poulangeon de la Universidad del Desarrollo (UDD) y se realizaron diferentes ponencias sobre la importancia que ha ido ganando este festival en los últimos años gracias a la unión del deporte y la cultura.

Matías Carvajal, director del Festival, quien hizo un llamado a los establecimientos educacionales y universitarios a participar de esta nueva versión.

“Estamos muy felices con la respuesta del público durante los tres últimos años. Ya son más de 220 los cortometrajes recibidos, más de 15 los establecimientos educacionales participantes y más de 7 las universidades “amigas” que trabajan con nosotros, pues la pasión por el mundo audiovisual es tan grande como la pasión por el fútbol”, dijo.

Respecto de las categorías 2025, Carvajal instó a revisar la página web del Festival www.festivalfutbolcine.cl donde se encuentran las bases del concurso y todas las categorías donde se puede postular.

Los trabajos podrán ser de ficción, documental o animación y, también es importante destacar, que el registro audiovisual se puede realizar con cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital o videocámara.

El Festival Fútbol Cine de Tocopilla es producido por la Fundación Inversión Cultural y es un evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Busca impulsar el desarrollo de piezas audiovisuales relacionadas con el fútbol tanto a nivel nacional como local.