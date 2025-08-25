;

Festival Fútbol Cine lanza su IV versión con foco en la IA, universidades, colegios y comunidades

Cuatro categorías y renovados premios fueron anunciados durante el lanzamiento en la Universidad del Desarrollo.

ADN Radio

Festival Fútbol Cine lanza su IV versión con foco en la IA, universidades, colegios y comunidades

Festival Fútbol Cine lanza su IV versión con foco en la IA, universidades, colegios y comunidades / Cedida

Un conversatorio en la Universidad del Desarrollo dio el puntapié inicial al IV Concurso de Cortometrajes del Festival Fútbol Cine. En la actividad se exhibió el cortometraje ganador de la categoría universitaria 2024 “Córners que claman libertad” de Chloé Poulangeon de la Universidad del Desarrollo (UDD) y se realizaron diferentes ponencias sobre la importancia que ha ido ganando este festival en los últimos años gracias a la unión del deporte y la cultura.

Matías Carvajal, director del Festival, quien hizo un llamado a los establecimientos educacionales y universitarios a participar de esta nueva versión.

“Estamos muy felices con la respuesta del público durante los tres últimos años. Ya son más de 220 los cortometrajes recibidos, más de 15 los establecimientos educacionales participantes y más de 7 las universidades “amigas” que trabajan con nosotros, pues la pasión por el mundo audiovisual es tan grande como la pasión por el fútbol”, dijo.

Respecto de las categorías 2025, Carvajal instó a revisar la página web del Festival www.festivalfutbolcine.cl donde se encuentran las bases del concurso y todas las categorías donde se puede postular.

Los trabajos podrán ser de ficción, documental o animación y, también es importante destacar, que el registro audiovisual se puede realizar con cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital o videocámara.

El Festival Fútbol Cine de Tocopilla es producido por la Fundación Inversión Cultural y es un evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Busca impulsar el desarrollo de piezas audiovisuales relacionadas con el fútbol tanto a nivel nacional como local.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad