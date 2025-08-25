Deportes La Serena oficializa a su DT interino: tendrá su segunda experiencia en el club / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Deportes La Serena resolvió rápidamente el hecho de haber despedido a su entrenador, Cristian Paulucci.

Ante los malos resultados en la segunda rueda, con apenas dos puntos en seis fecha, el elenco granate optó por remover al DT argentino.

La determinación llegó a menos de cuatro días de su próximo encuentro, ante Everton en Viña del Mar.

A través de un comunicado, Deportes La Serena informó que el interinato será ejercido por Francisco Bozán, que llegó en febrero como gerente deportivo del club.

“Confiamos en la experiencia y profesionalismo de Francisco para liderar al equipo en esta etapa de transición”, indicaron.

Será la segunda vez que Francisco Bozán tome la banca de Deportes La Serena, pues ya tuvo una experiencia con los granates en 2020, cuando estuvo a cargo en 14 partidos, de los cuales apenas ganó uno.