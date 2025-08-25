;

El ‘gusano come carne’ llega a EE. UU.: confirman el primer caso en un humano en el mundo

Se anunció un plan de cinco etapas que incluye liberar desde el aire millones de moscas estériles.

Cristóbal Álvarez

El ‘gusano come carne’ llega a EE. UU.: confirman el primer caso en un humano en el mundo

Durante este lunes, el Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de infección por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido como “gusano come carne”, en un hombre que había regresado desde El Salvador.

Revisa también:

ADN

El caso fue validado el 4 de agosto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que explicaron que este parásito puede causar graves daños en animales y es común en países de Centroamérica y México.

Desde el HHS detallaron que se trata de la primera vez que se identifica en un viajero y subrayaron que “el riesgo para la salud pública en Estados Unidos es muy bajo”.

Para contener la amenaza, la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, presentó en Texas un plan de cinco etapas que incluye liberar desde el aire millones de moscas estériles en la frontera sur.

