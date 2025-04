Dwayne Johnson vuelve al ring y luce irreconocible en el tráiler de “The Smashing Machine”

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años, ampliamente solicitado por los estudios y con una muy buena posición en la industria.

Terremoto, Rampage, Jumanji, Guardianes de la bahía, Entrenando a papá, Hada por accidente, Alerta Roja, Black Adams y Rápidos y Furiosos son algunos de los títulos más importantes en su destacada carrera.

Ahora, siendo uno de los intérpretes mejores pagados en Hollywood y un constante candidato para varios proyectos, asumió un nuevo desafío de la mano de A24.

Se trata nada más y nada menos que de The Smashing Machine, una película que narra la historia de Mark Kerr, una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas en los 90 y 2000.

Uno de los aspectos más destacados del film, más allá de los nombres involucrados y la firma encargada, es la caracterización y cambio físico de ‘La Roca’ para interpretar al protagonista.

El excampeón de la WWE luce irreconocible en el primer tráiler oficial que nos presenta todo el drama de la cinta, con interesantes pinceladas de combate que elevan los niveles de acción.

The Smashing Machine llega bajo la dirección de Ben Safdie, quien debutará como solitario en esta labor. Además, fue el encargado de escribir el guion.

Junto a Safdie, Eli Bush, Hiram García, Dany García, David Koplan y el propio Johnson se desempeñan como productores. Respecto a las compañías, Out for the Count y Seven Bucks Productions colaboraron con A24, que también se encargará de la distribución.

Con Dwayne a la cabeza, el elenco principal está compuesto por Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten, Oleksandr Usyk, Lyndsey Gavin y Satoshi Ishii.