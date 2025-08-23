Warner Bros. estaría trabajando en una película biográfica de una leyenda de la NBA

La industria cinematográfica sigue con la marcada tendencia de realizar películas biográficas basadas en destacadas figuras mediáticas.

Si bien los cantantes han sido la principal fuente de inspiración, también hay deportistas que motivan la creación de destacadas producciones.

Precisamente esta es la línea que seguirá Warner Bros., adoptando la historia de uno de los íconos más grandes de la NBA.

Se trata nada más y nada menos que de Kobe Bryant, leyenda de Los Ángeles Lakers pero figura trascendente del baloncesto a nivel mundial.

Según revelaron desde The Insider, desde WB ponen todas sus fichas en este proyecto, con bastante ambición, esperando dar un golde en la industria.

Bajo el título (preliminar) de With the 8th Pick, se espera que el filme revolucione el género, mostrando algo diferente a lo que hemos visto bajo esta línea.

Desde Hollywood se perfila una narrativa que se aleja del clásico recorrido de gloria deportiva para adentrarse en los entretelones del proceso que cambió la historia del baloncesto.

La película se centrará en el dramático proceso con el que Bryant llegó a la mejor liga de baloncesto del mundo, incluyendo su elección en el Draft 1996.

Este momento crucial sería el eje dramático de la historia, explorando decisiones internas, tensiones y el efecto dominó que llevó a un joven Bryant directo a los Lakers.

Detalles del proyecto

De acuerdo a la fuente, el guion corre por parte de Alex Sohn y Gavin Johannsen, y ha sido descrito como una mezcla entre Moneyball, The Social Network y Air, con un aire de thriller que promete tensión narrativa y profundidad dramática.

El estudio logró asegurar los derechos del guion, tras una intensa competencia entre grandes casas productoras que veían con entusiasmo el proyecto.

La biopic en cuestión estará en manos de grandes nombres del género: Tim y Trevor White, productores detrás de King Richard, serán los encargados de la producción junto a Ryan Stowell y Gotham Chopra, del colectivo Religion of Sports.

De todas formas, aún no se ha confirmado ni al director ni el elenco. Esto, debido a que todo se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, abordando su parte creativa.

Getty Images / John W. McDonough Ampliar