Conmoción en Netflix: muere miembro del equipo de “Emily en París”

Una tragedia golpeó duramente a Netflix, específicamente a la producción de Emily en París. Y es que un miembro del equipo falleció repentinamente.

Se trata de Diego Borella, asistente de dirección de la exitosa serie que ha cautivado al público desde 2020.

El profesional perdió la vida a los 47 años tras desvanecerse en pleno rodaje de la quinta temporada en Italia.

El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto en el Hotel Danieli de Venecia, mientras el equipo preparaba una de las escenas para los nuevos capítulos.

Según informaron los medios locales, el personal médico del lugar intentó reanimarlo. Sin embargo, no hubo éxito y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris”, expresó un portavoz de Paramount Television Studios en un comunicado entregado a Us Weekly.

“Nuestros pensamientos están con la familia y seres queridos de la persona durante este momento tan difícil”, añadieron, aludiendo a la sentida pérdida humana.

De acuerdo con el periódico Il Messaggero, tras conocerse la noticia, desde ‘La Gran N’ decidieron suspender de inmediato la filmación de los episodios restantes.

Ahora, con este sensible fallecimiento, es probable que se sufran retrasos significativos en el estreno de la temporada 5 de Emily en París.