;

Conmoción en Netflix: muere miembro del equipo de “Emily en París”

El hecho ocurrió en pleno rodaje de la quinta temporada de la serie.

José Campillay

Conmoción en Netflix: muere miembro del equipo de “Emily en París”

Una tragedia golpeó duramente a Netflix, específicamente a la producción de Emily en París. Y es que un miembro del equipo falleció repentinamente.

Se trata de Diego Borella, asistente de dirección de la exitosa serie que ha cautivado al público desde 2020.

El profesional perdió la vida a los 47 años tras desvanecerse en pleno rodaje de la quinta temporada en Italia.

El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto en el Hotel Danieli de Venecia, mientras el equipo preparaba una de las escenas para los nuevos capítulos.

Revisa también:

ADN

Según informaron los medios locales, el personal médico del lugar intentó reanimarlo. Sin embargo, no hubo éxito y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris”, expresó un portavoz de Paramount Television Studios en un comunicado entregado a Us Weekly.

“Nuestros pensamientos están con la familia y seres queridos de la persona durante este momento tan difícil”, añadieron, aludiendo a la sentida pérdida humana.

De acuerdo con el periódico Il Messaggero, tras conocerse la noticia, desde ‘La Gran N’ decidieron suspender de inmediato la filmación de los episodios restantes.

Ahora, con este sensible fallecimiento, es probable que se sufran retrasos significativos en el estreno de la temporada 5 de Emily en París.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad