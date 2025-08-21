Ni más, ni menos: esta cantidad de proteínas debes consumir realmente al día

La proteína se ha convertido en la gran estrella de las dietas modernas. Los supermercados están llenos de productos que destacan su alto contenido. Pero la pregunta es clara: ¿cuánta proteína necesitamos de verdad?

De acuerdo con James McKendry, profesor asistente de Nutrición y Envejecimiento Saludable en la Universidad de Columbia Británica, la respuesta es sencilla: ni más, ni menos de lo necesario.

En primer lugar, el experto aclara que la cantidad depende del peso corporal, la edad y el estilo de vida. A partir de esto, la ingesta diaria recomendada es de 0,8 gramos por kilo de peso corporal.

Por ejemplo, una persona que pese 65 kilos debería consumir alrededor de 52 gramos de proteína al día.

Sin embargo, este valor es solo el mínimo para prevenir deficiencias, no para alcanzar un estado de salud óptimo. Esto, ya que adultos mayores, deportistas o personas embarazadas pueden necesitar entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso.

¿Es peligroso consumir de más?

La ciencia es clara: no hay riesgos graves en personas sanas que consumen más proteína de la recomendada, siempre que no se superen los 2 gramos por kilo de peso corporal.

McKendry aclara que no existe evidencia sólida que vincule un exceso de proteínas con enfermedades renales, cáncer o pérdida de masa ósea.

Además, señala que uno de los mitos más difundidos es la llamada “ventana anabólica” después del entrenamiento, según la cual hay que ingerir proteína inmediatamente tras hacer ejercicio.

McKendry desmiente este mito, ya que los músculos siguen receptivos durante al menos 24 horas después del esfuerzo, por lo que lo realmente importante es repartir la proteína a lo largo del día.