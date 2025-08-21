;

Ni más, ni menos: esta cantidad de proteínas debes consumir realmente al día

El consumo adecuado de proteínas es clave para la salud, el rendimiento físico y un envejecimiento saludable.

Javiera Rivera

Ni más, ni menos: esta cantidad de proteínas debes consumir realmente al día

La proteína se ha convertido en la gran estrella de las dietas modernas. Los supermercados están llenos de productos que destacan su alto contenido. Pero la pregunta es clara: ¿cuánta proteína necesitamos de verdad?

De acuerdo con James McKendry, profesor asistente de Nutrición y Envejecimiento Saludable en la Universidad de Columbia Británica, la respuesta es sencilla: ni más, ni menos de lo necesario.

En primer lugar, el experto aclara que la cantidad depende del peso corporal, la edad y el estilo de vida. A partir de esto, la ingesta diaria recomendada es de 0,8 gramos por kilo de peso corporal.

Por ejemplo, una persona que pese 65 kilos debería consumir alrededor de 52 gramos de proteína al día.

Sin embargo, este valor es solo el mínimo para prevenir deficiencias, no para alcanzar un estado de salud óptimo. Esto, ya que adultos mayores, deportistas o personas embarazadas pueden necesitar entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso.

Revisa también

ADN

¿Es peligroso consumir de más?

La ciencia es clara: no hay riesgos graves en personas sanas que consumen más proteína de la recomendada, siempre que no se superen los 2 gramos por kilo de peso corporal.

McKendry aclara que no existe evidencia sólida que vincule un exceso de proteínas con enfermedades renales, cáncer o pérdida de masa ósea.

Además, señala que uno de los mitos más difundidos es la llamada “ventana anabólica” después del entrenamiento, según la cual hay que ingerir proteína inmediatamente tras hacer ejercicio.

McKendry desmiente este mito, ya que los músculos siguen receptivos durante al menos 24 horas después del esfuerzo, por lo que lo realmente importante es repartir la proteína a lo largo del día.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad