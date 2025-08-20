Microplásticos en el cerebro: cómo eliminarlos y proteger tu salud en simples pasos

Estudios recientes alertan que los microplásticos y nanoplásticos pueden acumularse en el cerebro, provocando inflamación, estrés oxidativo y daño neuronal.

Según Kemel A. Ghotme, neurocirujano pediatra de la Universidad de La Sabana, estas partículas podrían estar asociadas a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

¿Cómo llegan los microplásticos al cerebro?

La investigación arrojó que los microplásticos provienen de múltiples fuentes: envases y pajillas de plástico, ropa sintética, cosméticos y contaminación ambiental.

De esta forma, ingresan al cuerpo principalmente por ingestión, inhalación y, en algunos casos, contacto dérmico. Una vez en el torrente sanguíneo, pueden migrar a órganos vitales, incluido el cerebro.

¿Cómo eliminarlos?

Aunque el cuerpo tiene mecanismos naturales de eliminación, como el sistema linfático y los procesos hepáticos y renales, no se sabe con certeza cuánto pueden eliminar los microplásticos.

Por eso, los expertos recomiendan medidas para reducir su acumulación y estimular la desintoxicación cerebral:

Alimentación antioxidante : Consumir frutas, verduras, frutos secos y pescados ricos en omega-3 ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo y apoyar la regeneración neuronal.

: Consumir frutas, verduras, frutos secos y pescados ricos en omega-3 ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo y apoyar la regeneración neuronal. Hidratación constante : Beber suficiente agua contribuye a la eliminación de toxinas y partículas dañinas del organismo.

: Beber suficiente agua contribuye a la eliminación de toxinas y partículas dañinas del organismo. Ejercicio físico regular : Favorece la circulación sanguínea y la función del sistema linfático, ayudando a remover sustancias nocivas.

: Favorece la circulación sanguínea y la función del sistema linfático, ayudando a remover sustancias nocivas. Evitar plásticos en alimentos y bebidas : Sustituir envases, botellas y pajillas por alternativas de vidrio o acero inoxidable disminuye la ingesta de microplásticos.

: Sustituir envases, botellas y pajillas por alternativas de vidrio o acero inoxidable disminuye la ingesta de microplásticos. Suplementos y hábitos neuroprotectores: Algunos estudios sugieren que antioxidantes como la vitamina E, C y compuestos presentes en el té verde pueden ayudar a neutralizar el daño celular inducido por microplásticos.

Finalmente, el experto sugiere que reducir la exposición sigue siendo clave. Además, de elegir productos sostenibles, evitar plásticos de un solo uso y apoyar políticas ambientales que limiten la contaminación.