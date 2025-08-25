“Eran tres delincuentes con pistola”: Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo
El hecho ocurrió cuando el comunicador estaba esperando a su hijo en una parada de microbuses. Mediante redes sociales, señaló que también “tuve que entregar el celular”.
Durante la noche de este domingo, el relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufrió una violenta encerrona por parte de sujetos que lo encañonaron, en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en la avenida Colón, cuando el profesional estaba esperando a su hijo al interior de su vehículo en una parada de microbuses.
En ese momento, fue abordado por los asaltantes, los cuales se trasladaban en un Chevrolet Spark. Estos lo intimidaron y le robaron su automóvil para luego escapar. Todo esto ante la presencia de su hijo, quien grabó lo sucedido.
“Tres delincuentes con pistola”
Tras el hecho, Ernesto Díaz Correa concurrió hasta una comisaría de San Bernardo para presentar una denuncia. Desde ahí, entregó detalles sobre la encerrona a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.
“Eran tres delincuentes con pistola y tuve que entregar el celular. Estoy sin celular, sin llaves de mi casa”, relató. Desde Carabineros informaron que el vehículo apareció a eso de las 03:30 horas.