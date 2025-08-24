Madre que sustrajo a hija recién nacida del hospital de Coronel es formalizada por desacato y tráfico de drogas: quedó en prisión preventiva

Catalina Vega Montero, de 23 años, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada por sustraer a su hija de apenas 19 días desde la unidad de neonatología del Hospital San José, en Coronel, región del Biobío.

La mujer también enfrenta cargos por desacato y tráfico de drogas, luego que la policía hallara más de 350 gramos de pasta base en su domicilio.

El fiscal Cristian Vega destacó la gravedad de los hechos y la concurrencia de delitos: “Se formalizó por tres delitos: sustracción de menores, desacato y tráfico de drogas. Se ingresó a dos domicilios distintos, incautando gran cantidad de droga, más de mil papelillos de cocaína base”.

Para complementar, Vega explicó que: “Hubo una intensa discusión respecto a la concurrencia de uno de estos delitos, y el magistrado tuvo por configurados la sustracción de menores y el tráfico de drogas, considerando además los antecedentes de la imputada”.

Habrá apelación

Por su parte, la defensora penal pública Silvia Aguilera anunció que presentarán apelación y defendió la motivación de su representada: “Catalina actuó en base al miedo, al temor de perder a su hija y de que sufriera vulneraciones por medio del sistema, específicamente en hogares y residencias del Sename”.

Mientras se tramita la apelación, la lactante permanece bajo resguardo institucional, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la protección de la infancia y los delitos vinculados al narcotráfico.