Madre que sustrajo a hija recién nacida del hospital de Coronel es formalizada por desacato y tráfico de drogas: quedó en prisión preventiva

La lactante de 19 días permanece bajo resguardo institucional mientras la defensa prepara apelación. El caso genera debate sobre protección infantil.

Martín Neut

Nicolás Medina

Catalina Vega Montero, de 23 años, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada por sustraer a su hija de apenas 19 días desde la unidad de neonatología del Hospital San José, en Coronel, región del Biobío.

La mujer también enfrenta cargos por desacato y tráfico de drogas, luego que la policía hallara más de 350 gramos de pasta base en su domicilio.

El fiscal Cristian Vega destacó la gravedad de los hechos y la concurrencia de delitos: “Se formalizó por tres delitos: sustracción de menores, desacato y tráfico de drogas. Se ingresó a dos domicilios distintos, incautando gran cantidad de droga, más de mil papelillos de cocaína base”.

Para complementar, Vega explicó que: “Hubo una intensa discusión respecto a la concurrencia de uno de estos delitos, y el magistrado tuvo por configurados la sustracción de menores y el tráfico de drogas, considerando además los antecedentes de la imputada”.

Habrá apelación

Por su parte, la defensora penal pública Silvia Aguilera anunció que presentarán apelación y defendió la motivación de su representada: “Catalina actuó en base al miedo, al temor de perder a su hija y de que sufriera vulneraciones por medio del sistema, específicamente en hogares y residencias del Sename”.

Mientras se tramita la apelación, la lactante permanece bajo resguardo institucional, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la protección de la infancia y los delitos vinculados al narcotráfico.

