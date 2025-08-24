Madre avisó a autoridades: así se gestó la detención de uno de los involucrados en el asesinato de ingeniero en Curacaví / Francisco Castillo

Este domingo, el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, reveló cómo se produjo la entrega del hombre acusado de participar en el crimen del ingeniero Michael Peñaloza Chávez, ocurrido el 19 de agosto en esa comuna de la Región Metropolitana.

Según relató la autoridad, la decisión partió desde la propia familia del imputado. Fue su madre quien se comunicó con el municipio para advertir que su hijo, de 28 años, estaba involucrado en el asesinato y evaluaba entregarse a la justicia.

“La familia toma contacto con uno de los funcionarios de la municipalidad con el fin de informar que tiene antecedentes importantes que mencionar sobre el caso”, explicó el edil a 24 Horas.

Hernández señaló que conocía a la familia y que, al llegar a la vivienda, confirmaron las dudas del joven. “Curacaví es una comuna chiquitita, uno conoce prácticamente a todos los vecinos. Y efectivamente uno de sus hijos estaba indeciso, pero reconocía haber tenido participación en los delitos que le costaron la vida a Michael Peñaloza”, agregó.

“Lo persuadimos de que era lo prudente, lo correcto, entregarse a la justicia. Por eso nos dirigimos de inmediato a la comisaría para informar a Carabineros”, detalló.

El sujeto finalmente se presentó en la 63ª Comisaría de Curacaví y luego fue puesto a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI).