Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital

Durante la madrugada de este lunes, un enfrentamiento armado entre Carabineros y una banda de delincuentes en el sector del peaje de la Autopista Acceso Sur con avenida Domingo Tocornal, en Puente Alto, terminó con dos de los asaltantes heridos de gravedad y en riesgo vital.

En concreto, según información preliminar, cuatro sujetos llegaron en automóvil para asaltar el pórtico de peaje ubicado en la zona sur de la capital.

La alerta ingresó a Carabineros y hasta el lugar concurrieron funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP). Al identificarse como policías, los efectivos fueron apuntados con armas de fuego, lo que desató un intercambio de disparos.

Dos de los asaltantes resultaron heridos y fueron atendidos por una ambulancia que constató su estado crítico. Los otros dos escaparon lanzando clavos tipo “miguelitos” en la ruta para dificultar la persecución.