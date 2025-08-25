;

Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital

Los efectivos fueron apuntados con armas de fuego, lo que desató un intercambio de disparos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital

Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital

01:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este lunes, un enfrentamiento armado entre Carabineros y una banda de delincuentes en el sector del peaje de la Autopista Acceso Sur con avenida Domingo Tocornal, en Puente Alto, terminó con dos de los asaltantes heridos de gravedad y en riesgo vital.

Revisa también:

ADN

En concreto, según información preliminar, cuatro sujetos llegaron en automóvil para asaltar el pórtico de peaje ubicado en la zona sur de la capital.

La alerta ingresó a Carabineros y hasta el lugar concurrieron funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP). Al identificarse como policías, los efectivos fueron apuntados con armas de fuego, lo que desató un intercambio de disparos.

Dos de los asaltantes resultaron heridos y fueron atendidos por una ambulancia que constató su estado crítico. Los otros dos escaparon lanzando clavos tipo “miguelitos” en la ruta para dificultar la persecución.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad