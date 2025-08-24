Hombre muere abatido por Carabineros tras disparar contra ellos: intentaba huir de control policial en Conchalí

Durante esta madrugada, un hombre murió en medio de un seguimiento policial que se originó tras huir de una fiscalización en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos iniciaron alrededor de la 01:00 horas cuando los uniformados realizaban controles policiales en la intersección de las calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.

En ese lugar, un conductor no se detuvo y se dio a la fuga, por lo que se dio inicio a una persecución . En ese contexto, el sujeto se topó con una barrera New Jersey, lo que le impidió avanzar con el auto.

Hombre disparó contra Carabineros

Ante esto, comenzó a huir a pie y disparó en reiteradas ocasiones contra los funcionarios, quienes hicieron uso de sus armas de servicios y lo abatieron.