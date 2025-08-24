;

Hombre muere abatido por Carabineros tras disparar contra ellos: intentaba huir de control policial en Conchalí

Durante la huida, el sujeto se topó con una barrera New Jersey en un pasaje, por lo que comenzó a escapar a pie.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

Durante esta madrugada, un hombre murió en medio de un seguimiento policial que se originó tras huir de una fiscalización en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos iniciaron alrededor de la 01:00 horas cuando los uniformados realizaban controles policiales en la intersección de las calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.

En ese lugar, un conductor no se detuvo y se dio a la fuga, por lo que se dio inicio a una persecución. En ese contexto, el sujeto se topó con una barrera New Jersey, lo que le impidió avanzar con el auto.

Hombre disparó contra Carabineros

Ante esto, comenzó a huir a pie y disparó en reiteradas ocasiones contra los funcionarios, quienes hicieron uso de sus armas de servicios y lo abatieron.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI se trasladó al lugar para realizar las diligencias respectivas. Según Carabineros, el hombre era de nacionalidad chilena y tenía antecedentes penales, consignó La Tercera.

