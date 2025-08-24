Hombre muere abatido por Carabineros tras disparar contra ellos: intentaba huir de control policial en Conchalí
Durante la huida, el sujeto se topó con una barrera New Jersey en un pasaje, por lo que comenzó a escapar a pie.
Durante esta madrugada, un hombre murió en medio de un seguimiento policial que se originó tras huir de una fiscalización en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, los hechos iniciaron alrededor de la 01:00 horas cuando los uniformados realizaban controles policiales en la intersección de las calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.
En ese lugar, un conductor no se detuvo y se dio a la fuga, por lo que se dio inicio a una persecución. En ese contexto, el sujeto se topó con una barrera New Jersey, lo que le impidió avanzar con el auto.
Hombre disparó contra Carabineros
Ante esto, comenzó a huir a pie y disparó en reiteradas ocasiones contra los funcionarios, quienes hicieron uso de sus armas de servicios y lo abatieron.
Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI se trasladó al lugar para realizar las diligencias respectivas. Según Carabineros, el hombre era de nacionalidad chilena y tenía antecedentes penales, consignó La Tercera.