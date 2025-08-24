Video capta momento exacto del ataque a guardias de la CMPC: les dispararon mientras huían / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Este domingo, se conoció un registro del ataque armado contra dos guardias de seguridad en el predio forestal Los Prados, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), en Victoria, región de La Araucanía, dejó un trabajador fallecido y otro herido de gravedad.

Un video exclusivo que muestra el momento exacto de la agresión, mientras los guardias —pertenecientes a la empresa Green America, contratista de la CMPC— realizaban una ronda a bordo de una camioneta, fue difundido por Meganoticias.

El registro fue captado por una cámara ubicada en la parte posterior del vehículo. En las imágenes se observa a dos hombres armados saliendo desde la zona boscosa y acercándose hacia la camioneta, que acelera para intentar huir.

En ese instante aparecen otros dos atacantes, también armados y con el rostro cubierto, que abren fuego contra el móvil.

Los trabajadores lograron ponerse a resguardo tras alcanzar un camino cercano, aunque el ataque terminó con la muerte de uno de ellos y con el otro en estado grave.

Acompañando al trabajador herido

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, señaló que “estamos acompañando a la familia del colaborador fallecido, como también acompañando al trabajador que se encuentra internado en Temuco”.

“Nuestra solidaridad es con ellos y con todos los trabajadores que buscan salir adelante en esta zona del país, afectada durante ya demasiado tiempo por la falta de condiciones mínimas de seguridad pública”, cerraron.