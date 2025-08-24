;

Cadem da empate estadístico entre Jara y Kast para la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Sin embargo, en un eventual balotaje, Kast ampliaría su ventaja: vencería a Jara.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que mostraron un empate estadístico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en la primera vuelta presidencial.

En concreto, el líder republicano lideró las respuestas con un 28% de apoyo en primera vuelta, superando por un punto a la abanderada oficialista Jeannette Jara (27%). Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%) y Franco Parisi (11%).

En un eventual balotaje, Kast ampliaría su ventaja: vencería a Jara por 13 puntos (44% vs 31%), a Matthei por 8 puntos (36% vs 28%) y empataría con Parisi en un escenario hipotético. Jara, en cambio, caería frente a Matthei por 7 puntos (40% vs 33%), aunque superaría al candidato Johannes Kaiser por 6 puntos (36% vs 30%).

Las propuestas sobre migración y seguridad dominaron las preferencias ciudadanas. “Cerrar las fronteras a la inmigración ilegal” fue considerada la medida más relevante para el país con 42%, seguida por “frenar el crimen organizado” con 36%.

Parlamentarios

En materia parlamentaria, el Partido Republicano lidera la intención de voto con 25%, seguido de RN (15%), PS (13%), UDI (11%) y Frente Amplio (11%), mientras que un 20% opta por candidatos independientes.

Entre otras propuestas destacadas por los encuestados figuran: eliminar las listas de espera en salud (22%), un ingreso vital de $750 mil (17%), participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna (12%) y la reducción del gasto del Estado (10%).

