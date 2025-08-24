Cadem da empate estadístico entre Jara y Kast para la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Durante este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que mostraron un empate estadístico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en la primera vuelta presidencial.

En concreto, el líder republicano lideró las respuestas con un 28% de apoyo en primera vuelta , superando por un punto a la abanderada oficialista Jeannette Jara (27%). Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%) y Franco Parisi (11%).

En un eventual balotaje, Kast ampliaría su ventaja: vencería a Jara por 13 puntos (44% vs 31%), a Matthei por 8 puntos (36% vs 28%) y empataría con Parisi en un escenario hipotético. Jara, en cambio, caería frente a Matthei por 7 puntos (40% vs 33%), aunque superaría al candidato Johannes Kaiser por 6 puntos (36% vs 30%).

Las propuestas sobre migración y seguridad dominaron las preferencias ciudadanas. “Cerrar las fronteras a la inmigración ilegal” fue considerada la medida más relevante para el país con 42% , seguida por “frenar el crimen organizado” con 36%.

Parlamentarios

En materia parlamentaria, el Partido Republicano lidera la intención de voto con 25%, seguido de RN (15%), PS (13%), UDI (11%) y Frente Amplio (11%), mientras que un 20% opta por candidatos independientes.

Entre otras propuestas destacadas por los encuestados figuran: eliminar las listas de espera en salud (22%), un ingreso vital de $750 mil (17%), participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna (12%) y la reducción del gasto del Estado (10%).