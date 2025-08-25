;

Corte Suprema ordena apertura de cuaderno de remoción para juez Antonio Ulloa por su vinculación al caso Audios

Por su parte, Verónica Sabaj mantiene cuatro meses de suspensión con media remuneración, a la espera del resultado de la investigación sumaria.

Martín Neut

Francisca Carvajal

La Corte Suprema confirmó las sanciones contra los jueces de la Corte

04:00

La Corte Suprema confirmó las sanciones contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, involucrados en el caso Audios por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

Sabaj mantiene cuatro meses de suspensión con media remuneración, mientras Ulloa podrá retomar sus funciones tras una reducción de su sanción a dos meses y enfrenta la apertura de un cuaderno de remoción.

ADN

María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, explicó que “se acordó confirmar la decisión de suspensión pero rebajándola a dos meses (…) por mayoría se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional”.

Ambos magistrados esperan el resultado de la investigación sumaria, que podría derivar en su destitución definitiva.

Mañana se reformalizarán

En paralelo, el Ministerio Público agrupó todas las causas penales contra Hermosilla en una sola investigación y reformalizó a tres imputados por la arista Parque Capital, relacionada con la rápida tramitación de certificados para terrenos por más de 10 mil millones de pesos.

Juan Pablo Hermosilla, hermano del penalista, sostuvo que “hasta el momento ha sido fácil, porque solo hablar y hacer afirmaciones, pero lo interesante va a ser aquí el juicio y ver si se pueden probar las cosas”.

La audiencia de reformalización quedó fijada para mañana, consolidando todas las investigaciones en una sola causa.

