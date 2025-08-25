Suprema confirma suspensión de cuatro meses a ministra Verónica Sabaj por caso de chats con Luis Hermosilla

El pleno de la Corte Suprema confirmó este lunes la suspensión por cuatro meses de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero, medida disciplinaria que la deja transitoriamente fuera de funciones.

La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo Labra, informó que, tras oír los alegatos de la defensa y revisar los antecedentes, el pleno acordó ratificar la sanción dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Agregó que la resolución íntegra se dará a conocer una vez que sea redactada.

Consultada por el cuaderno de remoción abierto con anterioridad, la vocera precisó que permanece suspendido mientras esté vigente la investigación administrativa. Una vez emitido el fallo, su eventual reactivación quedará a criterio del presidente de la Corte Suprema.

La Corte de Santiago abrió la investigación disciplinaria el 22 de enero de 2025, luego de la publicación por The Clinic de conversaciones atribuidas a Sabaj con el abogado Luis Hermosilla —formalizado por cohecho y lavado de activos— en las que se abordaban gestiones previas a su llegada al tribunal de alzada en 2020 y posteriores colaboraciones en causas, entre ellas una que involucraba al expresidente Sebastián Piñera por la compraventa de Dominga.

Según ese reportaje, el nombramiento de Sabaj se tramitó en marzo de 2020, etapa en la que la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco habría comunicado a Hermosilla que Sabaj integraba la terna para el cargo. A partir de allí, el abogado —hoy en prisión preventiva— habría impulsado gestiones, reflejadas en chats con el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien pese a haber dejado el cargo tras el estallido social mantenía influencia en decisiones de gobierno.

Con la decisión del pleno, la suspensión queda a firme mientras culmina el proceso administrativo. El tribunal no adelantó nuevas medidas y reiteró que el contenido del fallo se conocerá cuando esté formalmente notificado.