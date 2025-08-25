SERNAC emite alerta de seguridad por efectos adversos de pasta dental en Chile: han sido vendidas 1.6 millones de unidades / Isabel Pavia

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una Alerta de Seguridad voluntaria para la pasta dental Colgate Total Clean Mint Anticaries con flúor, tras detectarse posibles efectos adversos vinculados al saborizante del producto.

Entre los síntomas reportados por usuarios figuran aftas, irritación, úlceras, hinchazón y sensibilidad dental.

La medida afecta a 2,3 millones de unidades importadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1,6 millones ya fueron adquiridas por consumidores. Hasta ahora, la empresa ha recibido 133 reportes de casos sospechosos asociados a esta crema dental.

Estas son las pastas dentales afectadas

El origen de la alerta está en una investigación de la autoridad sanitaria de Brasil (ANVISA), que descartó problemas de calidad en la formulación con fluoruro de estaño, pero vinculó los malestares a una eventual intolerancia al saborizante.

Los formatos incluidos en la alerta son:

TP Colgate Total Clean Mint 75 ml – SKU 61046467

– SKU 61046467 TP Colgate Total Clean Mint 150 ml – SKU 61046468

– SKU 61046468 TP Colgate Total Clean Mint 30 g – SKU 61047114

– SKU 61047114 MTB-Col Travel Kit – SKU 61048070

Colgate-Palmolive confirmó el retiro preventivo del stock en el comercio y habilitó canales de contacto para solicitar cambios de producto, a través del 800-200-510 o en su página web oficial.

El SERNAC recordó que, ante cualquier reacción adversa, los consumidores deben suspender el uso y notificar al Instituto de Salud Pública (ISP).