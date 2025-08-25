;

SERNAC emite alerta de seguridad por efectos adversos de pasta dental en Chile: han sido vendidas 1.6 millones de unidades

La autoridad instó a suspender el uso ante síntomas y reportar al ISP. La empresa habilitó canales de contacto para cambios y retiro del producto.

Martín Neut

SERNAC emite alerta de seguridad por efectos adversos de pasta dental en Chile: han sido vendidas 1.6 millones de unidades

SERNAC emite alerta de seguridad por efectos adversos de pasta dental en Chile: han sido vendidas 1.6 millones de unidades / Isabel Pavia

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una Alerta de Seguridad voluntaria para la pasta dental Colgate Total Clean Mint Anticaries con flúor, tras detectarse posibles efectos adversos vinculados al saborizante del producto.

Entre los síntomas reportados por usuarios figuran aftas, irritación, úlceras, hinchazón y sensibilidad dental.

Revisa también:

ADN

La medida afecta a 2,3 millones de unidades importadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1,6 millones ya fueron adquiridas por consumidores. Hasta ahora, la empresa ha recibido 133 reportes de casos sospechosos asociados a esta crema dental.

ADN

Estas son las pastas dentales afectadas

El origen de la alerta está en una investigación de la autoridad sanitaria de Brasil (ANVISA), que descartó problemas de calidad en la formulación con fluoruro de estaño, pero vinculó los malestares a una eventual intolerancia al saborizante.

Los formatos incluidos en la alerta son:

  • TP Colgate Total Clean Mint 75 ml – SKU 61046467
  • TP Colgate Total Clean Mint 150 ml – SKU 61046468
  • TP Colgate Total Clean Mint 30 g – SKU 61047114
  • MTB-Col Travel Kit – SKU 61048070

Colgate-Palmolive confirmó el retiro preventivo del stock en el comercio y habilitó canales de contacto para solicitar cambios de producto, a través del 800-200-510 o en su página web oficial.

El SERNAC recordó que, ante cualquier reacción adversa, los consumidores deben suspender el uso y notificar al Instituto de Salud Pública (ISP).

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad