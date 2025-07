Aunque la selección chilena femenina de básquetbol no tuvo chances de dar mayores batallas en la Americup 2025 que se disputó en nuestro país, lo cierto es que la organización del torneo ha recibido múltiples elogios.

A dichos conceptos se sumó ahora el presidente de FIBA Américas, el argentino Fabián Borro, en conversación con ADN Deportes.

“Estamos disfrutando de un gran torneo en lo deportivo y organizativo. Esto superó nuestras expectativas, vemos una organización de nivel mundial. El gobierno y Feba Chile han estado a la altura de las circunstancias”, recalcó, destacando la gestión estatal para albergar el torneo continental.

“Si no hubiera vocación y apoyo del gobierno, sería imposible hacerlo. Esto es una organización de primer mundo, no es que lo diga porque estoy acá, es por lo que he visto en otros lugares. Es una ciudad fantástica, con buena conectividad”, dijo quien también “abrió el apetito” para Chile.

Esto porque Fabián Borro avaló el hecho que nuestro país se postule para albergar la edición de la Americup masculina, el 2029.

“Absolutamente, lo han demostrado. Los Juegos Panamericanos dejaron un legado que se utiliza. La inversión que se hizo debe estar amortizada, fortalece la marca Chile. Va a ser una candidatura apoyada por los órganos ejecutivos de FIBA y los colegas de las federaciones. Los que han venido acá están encantados”, concluyó el mandamás de FIBA América en ADN Deportes.