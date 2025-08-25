;

Apuñalado en plena micro: pasajero es asesinado en recorrido de bus RED en Santiago

Un hombre fue atacado al interior del vehículo y el agresor se dio a la fuga.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Apuñalado en plena micro: pasajero es asesinado en recorrido de bus RED en Santiago

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado al interior de un bus RED en avenida Santa Rosa, en la comuna de Santiago.

Revisa también:

ADN

Según información preliminar de Carabineros, la víctima —identificada como L.H.C.H.— recibió una herida cortopunzante en el tórax, costado izquierdo, mientras viajaba en un microbús del recorrido 203. Pese a la atención del SAMU, falleció en el lugar.

El conductor del bus relató a la policía que el agresor, un individuo desconocido, atacó al pasajero y luego huyó corriendo en el paradero de calle Placer, a unas cuatro cuadras del sitio donde finalmente quedó detenido el vehículo.

Carabineros mantiene aislado el sector para las diligencias correspondientes, en el barrio Mata Sur, a una cuadra de Avenida Matta.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad