Apuñalado en plena micro: pasajero es asesinado en recorrido de bus RED en Santiago

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado al interior de un bus RED en avenida Santa Rosa, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar de Carabineros, la víctima —identificada como L.H.C.H.— recibió una herida cortopunzante en el tórax, costado izquierdo, mientras viajaba en un microbús del recorrido 203. Pese a la atención del SAMU, falleció en el lugar.

El conductor del bus relató a la policía que el agresor, un individuo desconocido, atacó al pasajero y luego huyó corriendo en el paradero de calle Placer, a unas cuatro cuadras del sitio donde finalmente quedó detenido el vehículo.

Carabineros mantiene aislado el sector para las diligencias correspondientes, en el barrio Mata Sur, a una cuadra de Avenida Matta.