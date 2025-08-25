Apuñalado en plena micro: pasajero es asesinado en recorrido de bus RED en Santiago
Un hombre fue atacado al interior del vehículo y el agresor se dio a la fuga.
Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado al interior de un bus RED en avenida Santa Rosa, en la comuna de Santiago.
Revisa también:
Según información preliminar de Carabineros, la víctima —identificada como L.H.C.H.— recibió una herida cortopunzante en el tórax, costado izquierdo, mientras viajaba en un microbús del recorrido 203. Pese a la atención del SAMU, falleció en el lugar.
El conductor del bus relató a la policía que el agresor, un individuo desconocido, atacó al pasajero y luego huyó corriendo en el paradero de calle Placer, a unas cuatro cuadras del sitio donde finalmente quedó detenido el vehículo.
Carabineros mantiene aislado el sector para las diligencias correspondientes, en el barrio Mata Sur, a una cuadra de Avenida Matta.