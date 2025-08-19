;

VIDEO. Bus eléctrico de empresa RED se incendia tras chocar con paso bajo nivel en Estación Central: tenía dos días de uso

El vehículo circulaba sin pasajeros y chocó el techo con la estructura. Se investigan causas y verifican la altura de la vía.

Martín Neut

Matías Castillo

Un bus eléctrico de la empresa Red, que circulaba fuera de su recorrido habitual y sin pasajeros, se incendió este martes tras impactar su techo con un paso bajo nivel en la intersección de Calle Exposición con Antofagasta, en la comuna de Estación Central.

Según el Mayor Eduardo Torrejón Morales, comisario de la 58 Comisaría de Población de Alessandri, “el bus venía fuera de recorrido, venía sin sus pasajeros, y habría chocado el techo de este bus con la parte superior del paso bajo nivel, lo que habría provocado el incendio de este vehículo”. La conductora resultó ilesa.

El Mayor agregó que “por ser un bus eléctrico trae el sistema de baterías y de alimentación sobre el bus, en el techo, lo que provocó el siniestro”. Además, indicó que el bus “llevaría dos días de uso acá en la zona” y que se investigará si hubo infracción por circular en un lugar no habilitado.

El incidente obligó a suspender temporalmente el servicio del Metrotren Alameda-Nos, mientras personal de EFE evalúa las vías.

Torrejón Morales también recordó que “días anteriores habíamos tenido una situación similar a esta, en este mismo paso bajo nivel, pero en el otro costado, en dirección al poniente”, involucrando otro bus de la misma empresa.

