;

Eran alrededor de 10 delincuentes: así fue el enfrentamiento entre carabineros y asaltantes en peaje de Puente Alto

Los uniformados repelieron el ataque, hiriendo a dos de los sujetos, que se encuentran en riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Eran al rededor de 10 delincuentes: así fue el enfrentamiento entre carabineros y asaltantes en peaje de Puente Alto

Eran al rededor de 10 delincuentes: así fue el enfrentamiento entre carabineros y asaltantes en peaje de Puente Alto

02:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de delincuentes intentó asaltar la plaza de peaje de la Autopista Acceso Sur, en la intersección con avenida Domingo Tocornal, en Puente Alto.

En concreto, el hecho terminó en un violento enfrentamiento a tiros con Carabineros, dejando a dos de los asaltantes en riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, cerca de diez individuos llegaron en un automóvil hasta el lugar para concretar el robo. La alerta fue recibida al 133 y hasta el sitio concurrieron funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), quienes fueron atacados a balazos al momento de identificarse.

Revisa también:

ADN

Los detalles

Los carabineros repelieron el ataque, hiriendo a dos de los delincuentes, ambos con amplio prontuario policial. Uno de ellos mantenía además cuatro órdenes de detención vigentes.

Los heridos fueron trasladados por personal del SAMU hasta un recinto asistencial, donde permanecen en condición crítica.

El resto de la banda logró huir lanzando clavos doblados tipo “miguelito” en la autopista para dificultar la persecución, aunque no se reportaron vehículos afectados.

“Se encuentra con este robo que estaba sucediendo en el momento, eran alrededor de diez individuos que percutan inmediatamente disparos a Carabineros. Ellos repelen el ataque, logran herir a dos de estos individuos y el resto logra escapar”, explicó el comandante de Carabineros, Cristian Márquez.

La emergencia obligó al cierre momentáneo del peaje, lo que generó gran congestión vehicular.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad