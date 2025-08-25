Eran alrededor de 10 delincuentes: así fue el enfrentamiento entre carabineros y asaltantes en peaje de Puente Alto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eran al rededor de 10 delincuentes: así fue el enfrentamiento entre carabineros y asaltantes en peaje de Puente Alto

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de delincuentes intentó asaltar la plaza de peaje de la Autopista Acceso Sur, en la intersección con avenida Domingo Tocornal, en Puente Alto.

En concreto, el hecho terminó en un violento enfrentamiento a tiros con Carabineros, dejando a dos de los asaltantes en riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, cerca de diez individuos llegaron en un automóvil hasta el lugar para concretar el robo. La alerta fue recibida al 133 y hasta el sitio concurrieron funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), quienes fueron atacados a balazos al momento de identificarse.

Los detalles

Los carabineros repelieron el ataque, hiriendo a dos de los delincuentes , ambos con amplio prontuario policial. Uno de ellos mantenía además cuatro órdenes de detención vigentes.

Los heridos fueron trasladados por personal del SAMU hasta un recinto asistencial, donde permanecen en condición crítica.

El resto de la banda logró huir lanzando clavos doblados tipo “miguelito” en la autopista para dificultar la persecución, aunque no se reportaron vehículos afectados.

“Se encuentra con este robo que estaba sucediendo en el momento, eran alrededor de diez individuos que percutan inmediatamente disparos a Carabineros. Ellos repelen el ataque, logran herir a dos de estos individuos y el resto logra escapar”, explicó el comandante de Carabineros, Cristian Márquez.

La emergencia obligó al cierre momentáneo del peaje, lo que generó gran congestión vehicular.