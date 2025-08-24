“Este es un atentado”: CMPC condena ataque y homicidio de trabajador en Victoria

CMPC lamentó profundamente el ataque registrado la noche del viernes en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, donde dos vigías de una empresa contratista fueron emboscados por desconocidos.

En concreto, en el predio Los Prados, los atacantes armados con fusiles dejaron como saldo a un trabajador muerto y a otro gravemente herido, quien permanece internado en un recinto asistencial de Temuco.

En un comunicado, la empresa señaló que “este ataque, que cobró la vida de una persona inocente, no es un ataque a la industria forestal, como algunos pretenden hacer creer; este es un atentado que deja a una familia destruida”.

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, agregó que “estamos acompañando a la familia del colaborador fallecido, como también acompañando al trabajador que se encuentra internado en Temuco. Nuestra solidaridad es con ellos y con todos los trabajadores que buscan salir adelante en esta zona del país, afectada durante ya demasiado tiempo por la falta de condiciones mínimas de seguridad pública”.

La compañía reiteró su llamado al restablecimiento de la seguridad en las regiones afectadas por la violencia rural, advirtiendo que esta situación “impide la vida normal de las personas, así como la actividad productiva agrícola, industrial y forestal”.

Finalmente, CMPC precisó que sus equipos se encuentran en contacto con las autoridades correspondientes para colaborar en la investigación que permita dar con los responsables del ataque, y subrayó que “nuestra compañía no cuenta con guardias armados”.