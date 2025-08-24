;

“Este es un atentado”: CMPC condena ataque y homicidio de trabajador en Victoria

“No es un ataque a la industria forestal, como algunos pretenden hacer creer”, señalaron.

Cristóbal Álvarez

“Este es un atentado”: CMPC condena ataque y homicidio de trabajador en Victoria

CMPC lamentó profundamente el ataque registrado la noche del viernes en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, donde dos vigías de una empresa contratista fueron emboscados por desconocidos.

En concreto, en el predio Los Prados, los atacantes armados con fusiles dejaron como saldo a un trabajador muerto y a otro gravemente herido, quien permanece internado en un recinto asistencial de Temuco.

En un comunicado, la empresa señaló que “este ataque, que cobró la vida de una persona inocente, no es un ataque a la industria forestal, como algunos pretenden hacer creer; este es un atentado que deja a una familia destruida”.

Revisa también:

ADN

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, agregó que “estamos acompañando a la familia del colaborador fallecido, como también acompañando al trabajador que se encuentra internado en Temuco. Nuestra solidaridad es con ellos y con todos los trabajadores que buscan salir adelante en esta zona del país, afectada durante ya demasiado tiempo por la falta de condiciones mínimas de seguridad pública”.

La compañía reiteró su llamado al restablecimiento de la seguridad en las regiones afectadas por la violencia rural, advirtiendo que esta situación “impide la vida normal de las personas, así como la actividad productiva agrícola, industrial y forestal”.

Finalmente, CMPC precisó que sus equipos se encuentran en contacto con las autoridades correspondientes para colaborar en la investigación que permita dar con los responsables del ataque, y subrayó que “nuestra compañía no cuenta con guardias armados”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad