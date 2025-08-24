El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un guardia forestal muerto tras ataque a balazos en predio de CMPC en Victoria: otro resultó herido de gravedad

Durante la noche de este sábado, se registró un ataque armado contra dos trabajadores de una empresa que le presta servicios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en el sector Selva Oscura, donde sujetos dispararon contra el vehículo en que se transportaban las víctimas.

“A raíz de esto, una resultó fallecida y la otra con lesiones de gravedad, por lo que está siendo intervenida en el Hospital de Victoria”, dijo el fiscal Héctor Leiva.

Identidad de los trabajadores afectados

La identidad del guardia forestal fallecido es Manuel León Urra, de 60 años, mientras que la persona herida es César Osorio, de 50 años.

El fiscal detalló que ambos trabajaban en la empresa Green America, y que al momento del ataque “ salían desde un fundo , Los Prados, donde se está desarrollando una explotación”.

Al lugar llegó personal del Labocar y OS9 de Carabineros para realizar las diligencias que apuntan a esclarecer lo ocurrido, identificar a los atacantes y dar con su ubicación.