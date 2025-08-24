;

Un guardia forestal muerto tras ataque a balazos en predio de CMPC en Victoria: otro resultó herido de gravedad

De acuerdo a la información preliminar, desconocidos dispararon directamente contra el vehículo en que se transportaban las víctimas.

Ruth Cárcamo

Rodrigo Aguilera

Un guardia forestal muerto tras ataque a balazos en predio de CMPC en Victoria: otro resultó herido de gravedad

Un guardia forestal muerto tras ataque a balazos en predio de CMPC en Victoria: otro resultó herido de gravedad

03:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este sábado, se registró un ataque armado contra dos trabajadores de una empresa que le presta servicios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en el sector Selva Oscura, donde sujetos dispararon contra el vehículo en que se transportaban las víctimas.

Revisa también

ADN

“A raíz de esto, una resultó fallecida y la otra con lesiones de gravedad, por lo que está siendo intervenida en el Hospital de Victoria”, dijo el fiscal Héctor Leiva.

Identidad de los trabajadores afectados

La identidad del guardia forestal fallecido es Manuel León Urra, de 60 años, mientras que la persona herida es César Osorio, de 50 años.

El fiscal detalló que ambos trabajaban en la empresa Green America, y que al momento del ataque “salían desde un fundo, Los Prados, donde se está desarrollando una explotación”.

Al lugar llegó personal del Labocar y OS9 de Carabineros para realizar las diligencias que apuntan a esclarecer lo ocurrido, identificar a los atacantes y dar con su ubicación.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad