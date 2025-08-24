Universidad de Concepción se queda con el “Clásico Penquista” y enciende aún más la pelea por el ascenso en la Primera B / Daniel Pino/UnoNoticias

En el partido que cerró la jornada dominical por la fecha 22 de la Primera B, el “Clásico Penquista” se tomó la agenda, con la Universidad de Concepción “visitando” a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

El encuentro recién se pudo desequilibrar en el cierre del primer tiempo, cuando Jeison Fuentealba abrió la cuenta en favor del “Campanil”.

Tras ello, entre el minuto 52 y 53, Universidad de Concepción pavimentó el triunfo con los tantos de Luis Rojas y Mateo Lavato.

Sin embargo, Deportes Concepción aprovechó la expulsión de Jeison Fuentealba a la hora de partido para descontar con el gol de Angel Gillard a los 70 minutos.

Aun así, el delantero argentino de los lilas fue expulsado en el minuto 86 y, luego de ello, Sebastián Molina selló el 4-1 para la Universidad de Concepción.

🛎️⚽🏆 ¡Triunfazo en el derbi de la ciudad!



Revisa a continuación, los goles y las mejores jugadas de la goleada de Universidad de Concepción frente a Deportes Concepción en este #MatchdayDomingo.



Disfruta los partidos de la #LigaDeAscensoCaixun 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/AzlFifRsio — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 25, 2025

La goleada del “Campanil” mantiene en llamas la pelea por el ascenso a la Primera División, considerando que llegaron a 36 puntos para instalarse en el tercer puesto de la Primera B, apenas un punto abajo de los líderes, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers.

En el caso del “León de Collao”, se estancaron en la novena ubicación, con 29 unidades, todavía con chances de pelear por acceder a la Liguilla de Ascenso.