Desde tierras aztecas aseguran que Ángelo Araos podría regresar a la Liga MX.

Carlos Madariaga

Defendió a La Roja, no juega hace cinco meses y podría tener una nueva oportunidad en el fútbol de México / JUAN BARRETO

El fútbol chileno podría sumar inesperadamente un representante más en México.

Todo luego que desde tierras aztecas se informó del interés del Puebla por un volante nacional para reemplazar a Lucas Cavallini, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Según información de “E Línea Noticias”, se trata de uno con experiencia en la Liga MX, Ángelo Araos, que defendió la camiseta del Necaxa entre 2022 y 2023.

Con 28 años, el exjugador de la U no ha podido tener continuidad tras sufrir dos cortes de ligamentos de su rodilla entre 2023 y 2024.

Hoy por hoy milita en el Atlético Goianiense, elenco de la serie B de Brasil, donde no juega desde hace cinco meses: su último partido fue el 13 de marzo, por la Copa de Brasil.

De concretarse su traspaso, el Puebla tendría a dos chilenos en su plantel, considerando el arribo en julio del central Nicolás Díaz.

